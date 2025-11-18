獨家／冬被冬衣該準備！需「洗、烘、晾」再穿 醫：防過敏

不少人在家裡放的冬天棉被是不是準備要拿出來了。（圖／東森新聞）





一天比一天降溫，您準備好要把冬被、冬衣拿出來了嗎？現在開始準備不算早喔！專家提醒收起來半年可能會有塵蟎或灰塵，因此現在拿出來應該要洗過、烘過再使用，像羽絨被用低溫烘乾，對恢復蓬鬆度也有幫助。

換季的季節到了天氣越來越冷，不少人在家裡放的冬天棉被是不是準備要拿出來了，但家事專家提醒，拿出來後不能直接蓋。

在床底下放了大半年，就算沒髒也有許多看不見的塵蟎灰塵。別以為打一打曬一曬就可以蓋，專家教你第一步得先放入洗衣機再用烘乾機烘，否則過敏立刻發作。

皮膚科醫師趙昭明：「（僅日曬）病原菌的屍體會殘留在衣物或寢具上，皮膚接觸一樣可能產生過敏現象。」

洗完棉被後，除了用烘乾機，也能拿到陽台日曬，但專家提醒要注意幾項曬被，包括別用力拍打會破壞內部纖維，蓬鬆度下降，也要避免曝曬太久。

但是家家戶戶蓋的棉被，材質都不一樣，正確的清洗方式，當然也有所不同，如果是毛毯專家建議手洗、機洗，避免日曬，使用烘乾機，以免久了縮水褪色，蠶絲、羊毛材質可使用乾洗，避免纖維變形，失去保暖性，羽絨被依布料材質不同，可否水洗？送洗？先看標籤，洗完後可「低溫烘乾」，殺菌恢復蓬鬆度。

除了厚棉被之外，還有這些從去年冬天放到今年的厚外套，拿出來穿之前也要曬過洗過。

這幾天都下雨曬不乾，在家開除濕機連續除３－４小時，穿起來也比較安心。

不過洗過或久放的羽絨外套常常變塌變扁，該怎麼恢復蓬鬆感？，家事專家教學，在外套裡套烘乾袋，拿吹風機吹，再把外套撐開用衣架拍打。

皮膚科醫師趙昭明：「（若沒洗）不只有皮膚會產生過敏情況，甚至我們的眼耳鼻，甚至氣管也會產生過敏反應。」

換季過敏人數暴增，無論是厚被還是厚外套，皮膚科醫師提醒拿出來先洗再用，才能暖暖又健康的過秋冬。

