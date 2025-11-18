獨家／冷天救星！隨行杯「6段控溫」 可加熱、保暖2hrs、清洗要小心

近期市面上流行的隨行杯能透過行動電源或插座加熱。（圖／東森新聞）





隨著天氣轉冷，近期市面上流行的隨行杯能透過行動電源或插座加熱，從咖啡、牛奶到熱茶都能滿足，但清洗時要小心避免水碰到電，另外至於一機多用「養生壺」也不用開火，能享受煲湯、關東煮自由，但瓶身多為玻璃材質耐用度有限。

加熱插電後，加入開水再按按鍵設定到100度，大約十分鐘後，水就會被加熱到指定溫度，過程中還不用特別盯著。這款隨身瓶堪稱移動式暖胃神器，不只能保溫，只要插上行動電源還能調節六段的溫度，無論你想喝熱牛奶熱咖啡還是熱飲，通通都能滿足。

尤其天氣轉冷，對上班族或有出差常露營的人來說，能隨時補充暖意，不過再方便輕巧，清洗時要小心水碰到電可是大忌。

團購主妞媽：「煮水到100度然後降溫到60度，大概是在一兩個小時，建議（清洗）大家還是用濕抹布擦一擦就好了，特別注意水洗的時候，後面它會有一個矽膠蓋，在電源的地方要特別把它按緊，再做清潔。」而且想長時間保溫，這杯也離不開電源，手邊沒插座或行動電源，恐怕就無法啟動，光靠行動電源加熱效果恐怕也有限。

團購主妞媽：「如果像幾百塊的那種（行動電源），可能沒有辦法撐到它加熱，就是它電量的容量要比較大的那一種就可以直接加熱。」

而同樣是「一機多用」，體積較大一點的「養生壺」依舊很受歡迎，因為一小時能煮好養生湯，10分鐘就能沖泡菊花枸杞茶，不用開火也能享受熱騰騰的煲湯，甚至待在家還能實現關東煮自由。

影片：「準備愛吃的食材串好，湯底好了，食材放進去再煮10分鐘。」即便養生壺功能多用途廣，但也有幾點需要留意像是功率不高，煮東西的速度偏慢，燉湯補品需較長時間，而瓶身多為玻璃材質耐用度有限，容易摔破或因為熱脹冷縮破裂。

業者：「缺點就是你不要碰撞到它，玻璃的它會破。」無論隨行杯還養生壺各有利弊，功能再強，方便再多，也總有使用限制或注意事項，最後買不買單還是得衡量自身需求。

