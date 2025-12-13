獨家／冷氣團來襲！燒仙草掀「配料大戰」硬花生PK軟花生

暖呼呼的燒仙草上桌，不斷冒出熱煙。（圖／東森新聞）





入冬後首波冷氣團報到，北部空曠地區低溫可能下探10度。天氣冷颼颼，燒仙草店也湧現用餐人潮，業者就透露，最近的生意增加了3成左右。但燒仙草要加哪些料才對味？大家有不同看法，有些人喜歡硬花生，覺得比較有口感；也有人喜歡Q彈的芋圓，搭配仙草湯，十分美味。

暖呼呼的燒仙草上桌，不斷冒出熱煙，湯匙一舀，芋圓、紅豆還有花生，全部都是好料，讓人看了口水直流。入冬後首波冷氣團來報到，甜品店內也陸續出現用餐人潮。

顧客：「熱的甜品一定要，冬天啊，燒仙草、紅豆湯、蓮子湯這種都很棒，好像有比較暖到心裡的感覺。」

天氣越來越冷，許多人都喜歡吃燒仙草來暖暖胃，那麼在點的時候你會加哪些料呢？是軟花生派還是硬花生派。顧客：「我喜歡軟一點的花生，就是入口即化的那種，比較好吃。」

這場配料大戰，大家「各自表述」，有些人愛Q彈地瓜圓，也有人喜歡硬花生。當然還有人是「原味派」，燒仙草內什麼都不用加，品嘗最純粹的甘甜又養生。

燒仙草店業者葉小姐：「入冬後生意至少增加2成左右，因為畢竟冬天，大家都喜歡吃熱的。」

天氣冷颼颼，不只燒仙草受歡迎，也有日式刨冰店推出冬季限定的「葛湯」。夏天的焙茶刨冰，放入黑糖白玉，超濃郁焙茶香，讓人一口接一口。

刨冰店業者邱先生：「我們用原本是刨冰的醬料，去融合這個日式甜品，因為也沒有其他人去做過類似的事情。」

冬天來碗熱甜湯實在很療癒，尤其冷氣團發威，週日到週一清晨影響最顯著，中部以北低溫大約11-14度，南部、東部則是14-18度，最冷的時間點就落在週一（15日）清晨前，無論是來碗燒仙草還是日式葛湯，都是冬季一大享受。

