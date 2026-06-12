獨家／凖司法官開價一小時398元 遭控違法兼差

學習司法官鄭宇瀚遭檢舉涉違法兼差，開價每小時398元提供法律外包諮詢服務。(翻攝PRO360 達人網)

本刊踢爆在高雄地院學習的準司法官鄭宇瀚還沒正式擔任司法官就在司法圈引發爭議，不僅提告多件特別案件還在敗訴後向全體法官討拍，隨後有律師立即向本刊檢舉，鄭宇瀚涉違法兼差，在網路上開價每小時398元提供法律外包諮詢服務。

本刊依據檢舉投訴內容發現，在工作外包平台「PRO360」達人網，的確有署名鄭宇瀚的媒合資訊，提及服務容容是「線上服務，透過網路或電話提供服務法律諮詢、教學，不包括撰狀。」

簡介是「113年考取律師、司法官，曾任法官助理，專長為民刑事案件。因為今年底要去司法官所以沒去律所實習，但因為當過法助，所以對法院、地檢署的了解會比很多菜鳥律師強很多，報價一定比律所便宜，有任何問題都歡迎私訊。」

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投訴者指出，法官及檢察官原則上除非向任職單位報備後去授課或演講，否則不能兼差，且準司法官竟然提供法律諮詢，不僅角色錯亂，且球員兼裁判，而依據網路上的簡介資料及照片與姓名，都與學習司法官的鄭宇瀚一樣，司法院與法務部應查明到底是怎麼一回事，是被冒名？還是本人貼的？什麼時候貼的？如果有違法，即應嚴懲，如果是本人所為評估這樣的司法官是否適任。

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