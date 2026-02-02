獨家／出國幫帶「玩具槍」遭攔！ X光機判定「違禁物」

有民眾從韓國回台，幫侄子帶了玩具手槍，卻被安檢攔下，以為帶違禁品！打開發現烏龍一場。（示意圖／東森新聞）





出國帶戰利品返台要注意！有人買了恐龍頭骨的玩具模型，被以為是危險物品。有民眾從韓國回台，幫侄子帶了玩具手槍，卻被安檢攔下，以為帶違禁品！打開發現烏龍一場。另外，也有人買了恐龍頭骨的玩具模型，一樣被以為是危險物品。旅遊專家就說，X光機看的是形狀，如果帶到類似形狀的物品，像是玩具槍、指甲剪等，就可能會被攔下。

出國遊玩很開心，不過也要注意，你的行李箱到底裝了哪些東西，有民眾就說，自己幫侄子帶了玩具手槍，不過卻被海關人員給攔下來。民眾在韓國仁川機場當場被搜，因為行李裝有違禁品。讓他頓時無言，明明只是幫家人帶玩具，怎麼還上演這一齣。

其他旅客：「那肯定要信任的人才可以幫他帶啊，如果陌生人的話，肯定是不會，有一些常識就知道說，不能隨便幫別人帶行李，手槍可能有改裝也說不定，可能就是有一些危險性，避免這情況，免得自己過海關的時候出麻煩。」

一般人聽到幫忙帶行李，第一反應就是搖頭，因為這個風險真的太高，更別說如果有違禁物的話，就真的完蛋了。但除了玩具手槍會被安檢誤會，也有旅客帶了恐龍頭骨的玩具模型回台灣，結果也被泰國航警團團包圍。

攜帶暴龍頭骨玩具旅客：「打開之後，結果就是一個，很明顯就是侏羅紀公園的玩具，然後就高高舉起來給他們看，他們一看了之後，全部就笑出來，邊笑邊討論說，這是玩具怎麼可以做這麼逼真，像一個頭骨的形狀。」

旅遊專家就說，機場安檢的X光機都是看物體的形狀，如果行李帶到形狀相似的，高機率會被攔下。旅遊專家陳健欽：「剪指甲看起來很像尖嘴鉗的東西，對不起也不行，還有人帶了那種玩具的手槍，他看到那個形狀，他還是會請你打開來看，萬一裡面有不合規定的東西，他會請你當場打開。」

出國遊玩打包行李，還是得仔細留意，以免因為一個小物品，後續行程全被打亂。

