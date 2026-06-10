獨家／出訪帶小麥肌膚返台灣！蕭美琴防曬挑「帛琉高中生」自製環保商品

記者黎冠志／帛琉隨團報導

副總統蕭美琴出訪帛琉，首要任務就是協助帛琉推廣觀光，要將帛琉的美帶到台灣人的面前，蕭美琴初抵達帛琉，與帛琉總統惠恕仁受訪時就說，因為自己膚色較白，希望這一次出訪，能帶回「健康」的紀念品，也就是健康的小麥色肌膚。而帛琉法規限制，在當地無法使用添有化學藥劑的防曬產品，因此蕭美琴特地挑選了環保防曬品，這款防曬乳，還是幾年前帛琉高中生蜜妮和母親自己在自家廚房研製的產品。

蕭美琴表示，經過了幾天的時間，皮膚逐漸從紅通通的「烤龍蝦」轉變成發癢脫皮，相信小麥色肌膚的目標，很快就能達成。而這趟行程，蕭美琴所使用的防曬商品為了配合當地的法規，特地到了帛琉添購當地的防曬品，這款防曬還是帛琉一名女高中生，利用自家廚房不斷實驗，為了強調「帛琉製造」，防曬乳的配方中的蜂蠟、植物油都是產自當地。防曬乳當中的蜂蠟取代維持固化的化學商品，且蜂蠟含有保濕功能，再添加覆盆莓籽油及紅蘿蔔籽油，這些都能達到SPF20到SPF25左右的防曬係數。再加上用環保回收鋁製成的防曬乳罐子，真正達成「環境友善、海洋友善」對抗珊瑚白化的帛琉商品。

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蕭美琴防曬很環保，是當地一名高中生自製的海洋友善「物理防曬乳」。（圖／帛琉隨團記者黎冠志攝影）

蕭美琴在與媒體茶敘中提到，這趟出訪就總統賴清德所交付的三大目標。第一個目標就是要深化台灣跟帛琉之間的友誼。這次帛琉總統惠恕仁親自安排行程，也讓蕭美琴卯足全力「從頭到尾都在博感情」，帛琉副總統歐宜樓同時也是兼任帛琉的衛生部長，「親自導引讓我們認識跟了解台帛之間在醫療領域的合作。」蕭美琴也說，這趟行程中，她與帛琉民眾也有很多正面的互動。

另外，帛琉方非常期待蕭美琴出訪的其中一點，是帛琉方希望台灣能進一步來推廣他們的觀光。因為對地方的產業發展來講，對帛琉來講觀光最重要的一個地方產業。所以除了透過帛琉總統惠恕仁的導引之下，再次見證帛琉的美麗，蕭美琴說，她也跟帛方一直在討論，台灣人可能喜歡些什麼？除了美麗的海洋，喜歡浮潛、喜歡潛水、喜歡陽光的台灣鄉親可能會喜歡些什麼？

也因此，除了陸地上的活動，蕭美琴也特地6點多早起，到帛琉當地的長堤公園步道，去體驗、了解是不是值得向台灣的國人做一些不一樣的推薦。「其實台灣人就我多年的觀察也是非常喜歡登山、很喜歡健行。台灣不管是銀髮族、年輕人，都有不同層次的登山健行。」

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