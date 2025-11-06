獨家／初永真最後時光 郭台銘做「這」件事陪伴
財經中心／廖珪如報導
鴻海創辦人郭台銘母親初永真女士於今天(6日)上午辭世，享嵩壽100歲。是郭台銘生命中最重要的引導者與精神支柱。郭台銘多次公開表示，母親的影響深植於他對事業、家庭與人生的價值觀中，「她是我這一生最重要的人之一」，「如果沒有媽媽當初給的10萬元，就沒有今天的我。」
作為富豪推手的初永真鮮少公開露面，不過曾經在中國國民黨黨產回歸國家、國民黨發不出薪水時，借款給時任黨主席的洪秀柱，讓國民黨度過難關。2019年，郭台銘首次起心動念想選總統，這位商場梟雄首次深入政治，卻受到輿論不停攻擊，從國民黨內鬥，到退黨等等，郭台銘總是對初永真「報喜不報憂」，而初永真對於郭台銘兩度選總統的決定力挺到底。
《三立新聞網》也獨家掌握，初永真晚年因年邁不便出門後，喜歡上打麻將，消息人士透露，至少2019年那時，郭台銘一邊選總統、跑行程，不管多晚，他都會留一段時間陪初永真找麻將，這位商場梟雄，白天一邊跑行程，一邊幫媽媽找牌咖，總是笑著和幕僚談母子倆的「麻將時光」，讓幕僚們也同感溫馨。（畢竟郭台銘開會時多半是霸氣逼人）
2023年，郭台銘二度選總統時，母親初永真也陪同造勢，當時初永真多半住在郭台銘信義富邦一樓房間，該房間以溫和的木質地板鋪地，牆邊有些輔助措施，都是為了母親初永真設計。幕僚透露，選舉中的某一天，郭媽媽晚上就送往北醫，爾後多半時間都在醫院中。而郭台銘後來也淡出商場，專心照顧母親，初永真長住北醫貴賓賓房多時，今年中就曾傳出身體狀況急轉直下，事母至孝的郭台銘也幾乎天天到醫院陪伴母親，
回顧初永真對郭台銘的影響，1974年郭台銘創立鴻海資金困難，郭初永真標會獲得10萬元作為他第一筆創業資金，成就郭台銘的鴻海帝國。而郭台銘創辦的永齡基金會就從父親郭齡瑞及母親初永真名字中各取一字，而2019年永齡健康基金會創辦人郭台銘捐贈台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院，醫療大樓名為「永真」，就是為了感謝郭台銘善行，以初永真之名為大樓冠名。
當時高齡90餘歲的初永真也親臨揭幕典禮，雖坐輪椅，但氣色好，與郭台銘的互動備受媒體關注。時任台大校長管中閔還稱讚初永真氣色好，一天可以吃兩碗乾飯，郭台銘致詞時也特別談到初永真：「如果沒有媽媽當初給的10萬元，就沒有今天的我。」也感謝媽媽盛裝出席冠名典禮，且將名字「借給」癌醫。媽媽的名字「永真」對醫療來說也很符合且有意義。母子情深，令人為之動容。
