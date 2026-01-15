獨家／別再用「打火機、瓦斯爐」亂燒！ 專家驗黃金「拿噴槍」

黃金燃點高達攝氏1000度以上，得用銀樓專業的「噴槍」。（圖／東森新聞）





驗黃金過火燒，不只廚房的瓦斯爐不行，「打火機」也燒不出真相。專家提醒，因為一般打火機只有280-500度，但黃金燃點高達攝氏1000度以上，得用銀樓專業的「噴槍」。如果是純黃金，燒完後顏色很快會恢復成金色；若純度不夠，燒出來就會灰灰的。另外，也能使用驗金機，來檢驗黃金含量。

想驗黃金的真假，可能不少人都有試過，拿打火機去火燒，但專家提醒，因為打火機溫度不夠高，所以一定要使用這種專業的傳統型噴槍。

噴一噴，變金色？還是灰色？幾秒鐘立刻現形，檢驗黃金，專業的都「用噴槍」，因為黃金燃點高達攝氏1000度以上，一般打火機只有280-500°C，瓦斯爐也不夠高溫，燒不出真相。曾經還有人放在金屬盤上，但這樣盤子可能會被燒熔。

銀樓老闆娘王小姐：「這種就是雜質不多，表面（燒完後）稍微有一點點黃。」

如果是真黃金，燒一燒，顏色很快恢復成亮亮、純純的金色。若純度不夠，有參雜其他物質，像是銀、銅，燒出來就會灰灰黑黑的。而除了火燒，也能用驗金機。

銀樓業者李先生：「我們達到99.95以上，在飾金的成色範圍裡面，都是能接受的；只有金條一定要四個9（99.99）。」

驗金機要價6、70萬，不是每間銀樓都有。黃金放進去等幾秒鐘，數值顯示99.99，代表是純黃金。若放K金，數值就往下掉，只有60幾。至於坊間曾聽過的水秤法呢？

銀樓業者李先生：「用密度的方式，看它（黃金）在水裡浮起跟下沉的幅度來看，看它的純度夠不夠。至於它裡面含有什麼樣的微量金屬，光是用水密度法，是看不出來的。

業者提醒，水的密度法很少人用，因為只能測純度跟重量。想測得精準，其實靠經驗，肉眼看「顏色」也能辨別。以這條純黃金手鍊來看，顏色夠純，也很有光澤。對比這個6成K金的戒指，因為參雜的銅，含量多，顏色看起來比較黃，明顯暗沉。

想驗黃金，可別自己瞎燒亂試，找專業、合規的銀樓，才能正確判斷是真是假。

