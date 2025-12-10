獨家／別太冷血！外送員撞貓無遲疑騎走 痛苦掙扎亡

記者李建瑩、王子瑜／台中報導

這樣太冷血！台中西區一名外送員高速撞擊巷弄中的一隻小貓咪，疑似先撞後輾，但他卻沒有遲疑、直接離開，留下貓咪痛苦在車道上彈跳掙扎，沒多久就死亡，附近居民氣得通報動保處，現在要追回肇事的外送員。

外送員高速撞擊一隻小貓咪，事後卻直接離開，最終貓咪在掙扎中死亡。

晚間開車轉進巷弄，前方不遠處有個物體上下跳動，接近看才驚覺牠有四肢，原來是一隻小貓咪，但狀態很不對勁，像是痛苦掙扎，可不幸的是來不及救牠，已經回天乏術。

目擊駕駛：「看到有個東西在跳一開始以為是，很像是塑膠袋被風吹，結果仔細看才發現是一隻貓，掙扎這樣跳來跳去奄奄一息。」

調閱監視器，發現是人為肇事導致的悲劇，當時一名外送員騎車不慎撞擊車道上的貓，但卻做出最壞示範。

目擊駕駛：「騎車騎很快的騎士，這樣從巷口離開，結果發現是一個外送員，怎麼這麼不負責任。」

附近民眾：「被一個外送員撞的啦，騎那麼快是在飛車喔。」

遭撞的小貓咪在地上痛苦掙扎。

事發在台中西區健行路的巷道中，9日晚上7點多，小貓被機車猛一撞，疑似又被輾壓，不斷掙扎，肇事外送員卻沒有絲毫遲疑就直接騎走。

附近民眾：「（貓屍）包起來放在路邊，讓動保處人員帶走。」

附近民眾不捨，處理貓咪屍體，並通報台中市府動保處。

如果是故意造成動物死亡，不僅涉及徒刑，還併科罰20萬至200萬，台中動保處將以車追回肇事外送員。

