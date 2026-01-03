獨家／別一條用「幾十冬」棉被有年限「蓋太久」不暖、過敏

棉被依不同材質，其實也有不同的使用壽命。（圖／東森新聞）





冷氣團一波接一波，不少人最近也趕緊拿出冬天厚被保暖。就有寢具業者趁冷推出促銷活動，下殺兩折，刺激買氣，因為多數人平時只會更換被單，並不會頻繁添購新棉被。但其實棉被依不同材質，也有不同的使用壽命，一旦出現這幾個徵兆，就代表該換了。

走過路過，不少人看到一整排棉被花車，就忍不住停下來摸一摸，口號一喊通通下殺兩折，石墨烯冬被甚至直接買一送一，不少人把握機會搶便宜，因為家裡那條棉被，怎麼蓋起來越來越不對勁。

顧客：「打噴嚏或棉絮變多，可能就會想換一條。我都只有洗而已，現在蓋那條棉被好久了，好幾年了，不喜歡就換。」

多數人習慣被單每3到6個月就清洗替換一次，卻很少整條棉被直接換新，但其實棉被也是有壽命的。你以為一條棉被，只要沒破就能蓋一輩子嗎？其實不然，只要出現這幾個徵兆，就代表棉被該退休了。

像是睡覺時常打噴嚏、越蓋越悶、洗完出現異味，或棉絮容易結塊、跑位，都是棉被壽命將盡的警訊。長時間使用，可能造成呼吸道或皮膚過敏。

棉被店業者陳小姐：「依照材質不同，可以使用3到5年，甚至10年以上都可以。」

不同材質棉被，壽命也不一樣。羽絨被約可使用10到15年，但若羽絨脆化或流失，就會失去回彈性；羊毛被保暖力佳，但容易受潮，約5到8年；天絲、蠶絲被最容易結塊，建議3-5年就要更換，否則填充物變薄、失去彈性，孔隙過大也會影響保暖效果。

棉被店業者陳小姐：「因為清洗時，長時間蹂躪它，使用年限當然就會比較短，越蓋越不暖是一定的。」

輕拍、搓揉，是最直觀的檢查方式，時不時替棉被做個「健檢」，才能在冬天擁有最舒適的「床伴」，讓棉被持續帶來溫暖。

