獨家／利誘國軍自拍效忠中共影片 中天主播林宸佑遭收押原因曝光

主播林宸佑涉嫌利誘現役及退伍軍人手持五星旗拍攝投敵影片或刺探軍機。（翻攝自馬德愛破音 中天林宸佑臉書）

橋頭地檢署連月來偵辦多起矚目國安案件，懷疑中天新聞政治組立院記者兼主播林宸佑涉嫌利誘現役及退伍軍人手持五星旗拍攝投敵影片或刺探軍機，昨指揮調查局大舉搜索林宸佑等人住所，由於有人已和盤供出案情，罪證相當明確，橋頭地院今天下午開庭不久後，已裁定將林宸佑收押禁見。

林宸佑遭中共吸收涉違反國安法，檢調連月來跟監埋伏，發現他行徑相當大膽，接觸多位軍方人士，目前除林宸佑遭收押禁見，其他退役軍人等共犯還在開庭中。

廣告 廣告

本刊掌握，全案緣起，檢調鎖定陳姓海陸中士為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片，日前依涉犯國家安全法等案起訴。檢調溯源追查，發現幕後影武者竟與林宸佑有關，由於陳姓中士自2017年底起任職海軍陸戰隊，去年1月起因缺錢欠債，在網路上結識暱稱「吉祥」的中國人士，竟被慫恿在高雄市楠梓區住處，依對方指示，手持五星旗拍攝投降影片，且承認臺灣屬中國並效忠中國等語。

陳姓中士拍攝完效忠影片後，立即將該影片傳送給暱稱「吉祥」的中國籍人士，並取得20萬元，此外，檢調也發現，另有左營軍方人員以通訊軟體LINE將漢光演習內容與無人機相關訊息獲1萬元報酬，全案是否另有共犯未曝光，專案小組正擴大偵辦中。

更多鏡週刊報導

快訊／涉國安法遭搜索 中天主播林宸佑遭收押禁見

當家主播林宸佑疑涉《國安法》遭羈押禁見 中天新聞回應了

出奇招！調查局前副局長成動保專家 拍到野生小石虎出生就賞30萬