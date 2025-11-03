（獨家）前主播馬郁雯今宣布參選市議員 還嫁李正皓？

〔記者林南谷／台北報導〕有「揭弊女神」封號的三立新聞台前主播馬郁雯，將在今(4)日上午9點半在前立委段宜康陪同下召開記者會，爭取民進黨提名參選台北市中正、萬華市議員，昨晚她打破沉默獨家接受《自由娛樂頻道》專訪，也難得鬆口聊「婚事」。

馬郁雯昨受訪時以堅定語氣說，今天上午記者會將正式宣布爭取民進黨提名，投入明年台北市第5選區中正、萬華市議員選舉，並由段宜康陪同至龍山寺參拜後，到東三水街市場掃街拜票，她表示，為了台灣這塊土地，必須延續當新聞主播的揭弊職志，為選民服務。

從新聞主播轉戰政壇，馬郁雯感動男友、三立新聞台談話節目《新台派上線》主持人李正皓一路上的鼓勵、支持，是她最強後盾；被問到投入政壇，和李正皓的婚事怎麼辦？馬郁雯霸氣說：「這事情當然要暫緩了，現在連想都沒有想，先以大局為重。」

其實李正皓近期都默默在私底下支持馬郁雯，昨他搶先曬出陪女友拍攝形象照的幕後花絮，更甜蜜寫下：「欸欸欸，這在幹嘛！翅膀硬了？真的要變馬李正皓了嗎？」從他曝光照片，現場充滿粉紅泡泡，羨煞眾人。

