獨家》前大同副董吳振隆遭搜索 「西門町地王」捲入風暴

台灣商界再爆震撼彈！素有「西門町地王」之稱、甫於去年底卸任大同副董事長的吳振隆，傳出遭檢調單位發動搜索。這位身價百億、行事向來低調的神祕富豪，在淡出大同經營核心後不久即捲入司法案件，消息一出，隨即引發資本市場與地產界的高度關注。

卸任後風波不斷 從權力核心到司法調查

吳振隆過去曾風光入股大同，與王光祥、鄭文逸等人並列「大同四大天王」，更曾親自掌管握有千億土地資產的大同資產（原名為尚志資產）。

然而，隨著大同內部權力結構重組，吳振隆於2025年10月陸續辭去大同副董事長及大同資產董事長等職務。原本外界解讀此舉為「獲利了結、華麗轉身」，未料如今卻傳出遭搜索的消息，讓這位百億地王的動向再度成為焦點。

從布莊小弟到百億大亨的傳奇路

今年72歲的吳振隆，外號「古錐董」，其發跡過程堪稱台灣商界的傳奇教科書。出生台南新營的吳振隆，高中畢業後北上台北大稻埕，從布行的業務助理做起，憑藉對市場的敏銳度，他不僅創業經營布料買賣，更於1984年接手知名男裝品牌「JUN」，在服裝業累積了深厚的資本實力。

廣告 廣告

吳振隆最為人稱道的，是他對不動產的精準眼光。他長期深耕西門町，2004年買下峨嵋街連排店面；2017年更砸下22億元現金買下西寧南路大樓（好樂迪KTV所在），換算土地單價驚人，加上在台北東區、仁愛路的置產，以及將捷運景美站旁漢神百貨改裝為「瀚星百貨」的成功案例，讓他穩坐「西門町地王」寶座。

除了地產，吳振隆在資本操作上亦相當犀利。他曾是HBO台灣代理商，並曾入主台南新永安有線電視，2016年轉手賣給台數科，一舉獲利數十億元；之後他將目光轉向百年大同，從幕後金主走向台前操盤手，一度掌管大同最核心的土地開發與電力事業。

捲入司法風暴 百億地王面臨最大考驗

從昔日的「古錐董」、地產大亨，到大同經營權的關鍵人物，吳振隆的一舉一動向來牽動市場神經。如今在卸下大同職務後遭到搜索，究竟是涉及過去在大同任內的決策，抑或是個人的商業糾紛，仍待司法調查釐清。可以確定的是，這位傳奇地王的商業生涯，正遭遇前所未有的考驗。