獨家／前女友認證「林俊傑對女生真的很好」 默默被分手也心甘情願

林俊傑情史豐富，曾熱烈追求田馥甄未果，但從未有女生不滿憤而爆料。（翻攝自林俊傑、田馥甄IG）

林俊傑出道以來情感世界一直多采多姿，他雖在七七之前從不認愛，但緋聞不斷，但從傳出有女粉絲為他自殺後，就更爲低調，但始終未見有人具名爆料。本刊採訪到不願具名的女團成員、也是林俊傑的前女友，透露，就是因為林俊傑對女生真的很好，實在沒什麼好抱怨的。

對於林俊傑感情的臆測從未間斷，尤其是他豐富多樣的生活，更是網友熱門討論的話題，但從未有交往過的女生出面指控。本刊訪問過一名林俊傑前女友、也就是前女團成員透露，因為林俊傑對女生真的很好。

廣告 廣告

除了噓寒問暖外，大餐、禮物更是沒少過，尤其是浪漫程度相當高，幾乎將女孩子捧在手心上，因此即使在外聽說不少，但「實在是沒什麼好抱怨的」，也就心甘情願地讓戀情默默開始、默默結束。

回看JJ的緋聞史，不難發現他過去多傾向於與演藝圈、模特圈對象交往，但大多無疾而終。如今他選擇與小21歲網紅七七穩定交往並大方認愛，顯見在44歲之際，歌王的心境已從「追求女神」轉向尋找「真摯陪伴」。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

獨家／林俊傑現蹤台北市！豪車接送新歡嗑鍋 公主般呵護「準天王嫂」

趁母70大壽 林俊傑認愛網紅七七

合作生風波／獨家！忍時差出席F1首映 林俊傑拍照過量險變臉