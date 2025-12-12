獨家／前輔大校長江漢聲死裡逃生曝心聲 為祂創立「天主祝福的醫院」

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

前輔大校長江漢聲死裡逃生曝心聲，為祂創立「被天主祝福的醫院」。堅持馬太福音聖經25：40 《弱者的守護》精神：凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的。（圖／金塊文化提供）

前輔仁大學校長江漢聲的人生，是一條幾度與死亡擦肩、又因信念重生的道路。從心肌梗塞差點喪命、診間遭人持刀攻擊、背信官司纏身多年終獲無罪定讞。一路走來，他沒有退縮，反而把「死裡逃生化為力量」，集合眾人的緣分力量蓋有諾亞方舟寓意的輔大醫院，高標準設備與靈性人文關懷震撼台灣醫界，有「被天主祝福的醫院」之稱。

歌德說：愛是生命的印記，情是走過的痕跡。江漢聲接受《三立新聞網》獨家訪問時說：「如果沒有天主的祝福，輔大醫院蓋不成。」輔大醫院不只是醫療場所，更是承載信念、關懷與靈性的「祝福之地」。

前輔大校長江漢聲死裡逃生曝心聲，為祂創立「被天主祝福的醫院」。堅持馬太福音聖經25：40 《弱者的守護》精神：凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的。（圖／記者鍾志鵬攝影）

心肌梗塞倒地險死全身插管救回來 江漢聲：「天主告訴我，醫院還沒蓋好，你不能走」

談起從無到有的輔大醫院，江漢聲思緒回到心肌梗塞的那一天，他說：在輔大醫院蓋到最關鍵、又最困難的階段，營造廠久未到位、壓力巨大。那一天深夜回到家後，胸口突然劇烈緊縮、虛弱到癱倒在地，只能勉強打電話給當時還在外面的老婆趕緊回家救他。



救護車到時，江漢聲瀕臨昏迷，仍然守住最後意識要求送到服務的北醫後不醒人事，醒來後全身插滿管線，急救的醫生老友告訴他：「心導管影像顯示：右心室完全阻塞，就像土石流一樣堵住。」要不是搶救及時，可能永遠醒不來。江漢聲說：「如果那天我離開了，也沒有痛苦。但我回來了，我想天主是告訴我：醫院還沒蓋好，你還不能走。」三天後，奇蹟似地恢復，沒有後遺症。

前輔大校長江漢聲死裡逃生曝心聲，為祂創立「被天主祝福的醫院」。堅持馬太福音聖經25：40 《弱者的守護》精神：凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的。（圖／記者鍾志鵬攝影）

江漢聲診間遇刺回憶驚險瞬間 那個人說：『我不是來看病，我是來殺你的』

另一個震驚社會的驚魂時刻發生在他看診時。江漢聲說：一名男子假裝是病患，等看完病、走到洗手台時，突然冷冷對他說：「我不是來看病的，我是來殺你的。」下一秒，亮刀、揮砍。江漢聲看著受傷的手說，雖然已經完全康復，傷口不大，但真正的傷，是心理上的震盪。他坦言：「這一刀，是精神層面最深的傷。」即使遭受突襲，他依然選擇回到診間、繼續看病。因為「病人需要我」。

前輔大校長江漢聲死裡逃生曝心聲，為祂創立「被天主祝福的醫院」。堅持馬太福音聖經25：40 《弱者的守護》精神：凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的。圖為輔大醫院 一樓教堂。（圖／記者鍾志鵬攝影）

背信案多次翻轉終於獲無罪定讞 江漢聲：清白是一生最珍貴的禮物

談到纏訟多年的背信案，江漢聲說千絲萬縷也千言萬語。輔大醫院從規劃、設計、營造到完工，一路伴隨大大小小的質疑與指控。多年官司纏身，他每天依然照常上班、照常進行醫院工程。終於，台灣高等法院還我們清白。在2025年8月21日宣判我們無罪定讞。這是遲來的正義，對興建輔大醫院辛勤勞心勞力的我們總算有一個交代。



江漢聲強調，「清白不只是還我清白，是給輔大醫院一個公平的交代。」官司終於落幕他沒有抱怨，只有感謝。強調自己蓋的不是醫院，而是『一座有靈魂的醫院』。

前輔大校長江漢聲死裡逃生曝心聲，為祂創立「被天主祝福的醫院」。堅持馬太福音聖經25：40 《弱者的守護》精神：凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的。圖為 2017年輔大醫院落成。（圖／金塊文化提供）

前輔大校長江漢聲死裡逃生曝心聲，為祂創立「被天主祝福的醫院」。堅持馬太福音聖經25：40 《弱者的守護》精神：凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的。（圖／金塊文化提供）

美國建築師設計：結合羅亞方舟的象徵

輔大醫院外觀現代、藝術化，像一艘象徵希望的諾亞方舟，象徵「帶領病人從痛苦走向重生」。

從23層縮到15層 盼為病人換來陽光與高度、寬度

為了讓病人能看到天空、看到光，放棄更高層數，只追求更好的視野空間。江漢聲說：「病人不該被關在陰暗的房間裡。醫院，是要讓人看到天光的地方。」每間病房設計落地窗，每層都有陽光室，讓家屬能休息、曬太陽、恢復力量。

藝術進駐：讓醫院不再冰冷

輔大醫院有大量藝術作品由藝術家捐贈，一樓牆壁上法藍瓷生命樹，有天主、德蕾莎修女等雕塑，讓醫院美的像美術館。



前輔大校長江漢聲死裡逃生曝心聲，為祂創立「被天主祝福的醫院」。堅持馬太福音聖經25：40 《弱者的守護》精神：凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的。（圖／記者鍾志鵬攝影）

輔大醫院是「被天主教祝福的醫院」 靈性關懷是醫院最獨特的靈魂

江漢聲說：輔大醫院的核心精神不是醫療設備與醫術，而是「靈魂有靠山」。修女、志工、心靈陪伴者會到病房陪伴病患，不只照顧身體，也照顧心理與靈魂。

從受虐兒到安寧病房 如聖經說：照顧最弱小的人

耶穌說：「你們要照顧最小的弟兄。」江漢聲舉馬太福音聖經25：40 《弱者的守護》凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的。輔大醫院長期追蹤受虐兒個案，也投入安寧照護，陪伴人生最後一程。「別人能做的，我們要做；別人不能做的，我們也要能做。」

六十七億元的奇蹟：從沒人敢標，到三年完工

江漢聲回憶，蓋醫院最困難的階段，就是找不到營造商。一年之間無人願意標，風險大、規格高、造價驚人。直到心肌梗塞救回一命後，遇到三星營造董事長張登金。他說「我願意挑戰。條件我不夠，但我會用心蓋。」最後，輔大醫院用 67億元蓋成，今日價值遠遠超過這個數字。江漢聲說：「這座醫院，是大家用心、集合所有人的緣分蓋出來的。」

前輔大校長江漢聲死裡逃生曝心聲，為祂創立「被天主祝福的醫院」。堅持馬太福音聖經25：40 《弱者的守護》精神：凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的。（圖／記者鍾志鵬攝影）

天主祝福的醫院：劫後餘生，換來使命的完成

從心肌梗塞死裡逃生、診間遇刺、官司纏身到無罪平反，江漢聲走過的不是一般人的人生。這些磨難，最後都指向同一個目的，完成一座有靈魂的醫院。



江漢聲說：「如果沒有天主，我不知道能不能撐過來。但既然活下來了，就要做對得起這份生命的事。」輔大醫院誕生的故事，是信仰、毅力、專業與愛交織的故事。它不是財團的醫院，也不是商業的醫院，而是一座由信念雕刻的醫院。江漢聲用自己的生命，把天主教的精神活成一座建築。



照顧最弱小的人、陪伴最孤單的靈魂、讓每個受傷的身心都能再次站起來。這就是他終於完成的使命：一座有靈魂的醫院。一座被天主祝福的醫院。

前輔大校長江漢聲死裡逃生曝心聲，為祂創立「被天主祝福的醫院」。堅持馬太福音聖經25：40 《弱者的守護》精神：凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的。（圖／記者鍾志鵬攝影）

前輔大校長江漢聲死裡逃生曝心聲，為祂創立「被天主祝福的醫院」。堅持馬太福音聖經25：40 《弱者的守護》精神：凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的。（圖／金塊文化提供）

前輔大校長江漢聲死裡逃生曝心聲，為祂創立「被天主祝福的醫院」。堅持馬太福音聖經25：40 《弱者的守護》精神：凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的。（圖／金塊文化提供）

PS：在新書緣見一座有靈魂的輔大醫院出版之前，江漢聲纏訟多年的背信案，奇蹟無罪定讞。

前輔大校長江漢聲死裡逃生曝心聲，為祂創立「被天主祝福的醫院」。堅持馬太福音聖經25：40 《弱者的守護》精神：凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的。（圖／金塊文化提供）

前輔大校長江漢聲死裡逃生曝心聲，為祂創立「被天主祝福的醫院」。堅持馬太福音聖經25：40 《弱者的守護》精神：凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的。圖為兩大知名主播沈春華、李豔秋同台負開唱，江漢聲伴奏。（圖／金塊文化提供）

前輔大校長江漢聲死裡逃生曝心聲，為祂創立「被天主祝福的醫院」。守護馬太福音聖經25：40 《弱者的守護》：凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的。圖右為 已故嶺南派大師 歐豪年。（圖／金塊文化提供）

前輔大校長江漢聲死裡逃生曝心聲，為祂創立「被天主祝福的醫院」。守護馬太福音聖經25：40 《弱者的守護》：凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的。圖右為湧源基金會執行長 陳致遠。（圖／金塊文化提供）

前輔大校長江漢聲死裡逃生曝心聲，為祂創立「被天主祝福的醫院」。守護馬太福音聖經25：40 《弱者的守護》：凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的。圖為水墨大師 李奇茂募款義賣畫作。（圖／金塊文化提供）

