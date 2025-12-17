獨家／剛獲黃偉哲表揚「功在台南」 台南前消防局長李明峯驚傳尋短送醫

台南市消防局前局長李明峯（右）昨天剛接受市長黃偉哲表揚，今晚卻傳出尋短。台南市政府提供

台南市消防局前局長李明峯昨（16日）剛接受市長黃偉哲表揚「功在台南」，今晚卻傳出在汽車旅館尋短消息。台南市消防局勤務中心獲報後，緊急派車把李明峯送往奇美醫院急救。據了解，他到院時意識清楚，只有手部受傷，李明峯日前不由分說、突然辭職，引起消防界議論，今天又發生尋短狀況，更讓各界相當震撼。

據了解，李明峯今晚在家跟家人發生爭執，心情不佳，開車外出，他入住南區某汽車旅館，打電話與友人訴苦，過程中透露尋短內容，友人驚覺有異，緊急聯繫消防局定位，由南門分隊消防員前往汽車旅館，並配合業者開鎖進入。消防員發現李明峯時，他躺在床上，意識清楚，僅手部受傷，緊急送往奇美醫院治療。

現年65歲的李明峯12日清晨提出辭呈時，市長黃偉哲慰留未果。辭職動機眾說紛紜，李明峯對外宣稱90多歲父親因跌倒受傷，要照顧盡孝，政壇傳聞他因公開支持市議員李宗翰，遭批行政不中立，坊間則謠傳他近期發生「感情糾紛」。李明峯對於各項說法都笑而不答。

據悉，李明峯半年前曾有意退休，當時已被黃偉哲慰留一次，但這次他為爭取消防預算，酒後欲炒熱氣氛，公開讚揚綠營議員，卻被藍營議員告狀，被市長黃偉哲指責失言，讓他大為不滿，加上局內分隊長涉吸金詐騙案延燒，還牽扯派系鬥爭，疑似因此氣憤閃辭。

李明峯是警大47期消防系畢業，1982年初派到台南市擔任消防警察分隊長，2年後調派到高雄港務警察所，1984年到1997年間李都在港務警察、省警務處及高雄縣消防警察隊任職。直到1998年9月李明峰獲時任屏東縣長蘇嘉全邀請，出任屏東縣消防局長6年。

2005年3月，李明峯打敗多名競爭者進入消防署擔任主任秘書，當時內政部長正是許的老長官蘇嘉全；同年3月24日屏東縣消防局長交接儀式，蘇妻洪恆珠也以李明峯警大47期同學的身分參加。李明峯進入消防署後，不到一年就升任副署長。2010年12月，台南市升格直轄市後，李明峯轉任首任消防局長，一待就是15年。他是消防界任期最久的局長之一。

