獨家／創意春聯「馬上加薪」夯！免費使用仍需留意版權

網路上出現不少免費提供的春聯圖檔。（圖／東森新聞）



農曆春節腳步近，不少民眾開始準備春聯，迎接新年氣氛！現在貼春聯，不一定要跑年貨大街，網路上出現不少免費提供的春聯圖檔，剛好是馬年，出現「馬上加薪」、「馬上爆富」等趣味祝福，只要到超商列印就有。專家提醒免費使用仍需留意版權，下載使用前，授權範圍還是得看清楚，免得惹上版權問題。

春節要到了，不少人開始忙著貼春聯，迎接過年氣氛，過去想買春聯，大多得跑一趟年貨大街，或到特定店家才找得到，不過現在更方便了，網路上開始出現免費的春聯圖式。

有大家最愛的馬上加薪，好運加碼。甚至有的更直接祝福馬上爆富。另外還有有趣的馬上躺平馬上睡覺。也有四平八穩的龍馬平安。網路上有人發文，徵求大家的馬年春聯，網友們也不藏私，全都免費貼上自己設計的圖示，任由大家印，甚至還提供超商列印取件編號，不比較價格，但比傳統上市面上賣的春聯有趣不少。

民眾：「彩色列印只要六塊錢，對就是相對來說，我記得年貨大街，可能買一副都要一百多塊，所以我自己會覺得說，那個印可能比較方便一點，其實滿方便，這樣網路上就可以挑一挑，其實現在年貨大街上面，賣的都差不多，那網路上出的大家都是有各自的創意，所以就是造型樣貌會比較多變一點。」

各式各樣的圖樣版型通通任人挑選，使用起來相當方便。在超商列印完後，用剪刀剪一剪，不管放在桌邊還是門上都好看。

不過要提醒民眾，網路上的免費設計圖，使用時還是得多留意，如果是大師設計的書法字體或是具有原創性的圖樣，單純自用通常問題不大，但要是擅自拿來二次創作，甚至對外販售就可能涉及著作權問題。

專家許志明：「你一旦把它拿去使用，然後發在網站，或是發在社群，或是做商業行為，他就會找律師來告你。」

專家提醒，網路上的免費春聯設計多半僅限個人使用，如果未經授權直接拿去大量印刷或作為商業用途販售，都可能已經觸法。民眾下載使用前，最好先確認授權範圍，避免一不小心，喜氣過年卻惹上版權糾紛。

