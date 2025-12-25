獨家／創意蛋糕被網友罵醜、遭檢舉 意外收穫一票粉絲

高雄甜點師傅林靚以打破傳統精緻審美的「創意蛋糕」聞名，將蛋糕視為畫布，風格大膽前衛。（圖／東森新聞）





高雄甜點師傅林靚以打破傳統精緻審美的「創意蛋糕」聞名，將蛋糕視為畫布，風格大膽前衛。然而，這種不按牌理出牌的風格卻在網路上引發兩極評價，不僅招來酸民謾罵蛋糕「太醜」，甚至被檢舉無營利事業登記證，指控其違法經營。



面對違法質疑，林靚無奈表示，工作室於八月遷址後隨即委託會計辦理登記，經多次奔波國稅局釐清，才發現竟是稅務人員作業疏失（烏龍），導致網上查詢顯示為「非營業中」，讓她平白遭受網暴。



至於作品美感爭議，林靚展現了強大的心理素質。面對網友譏諷蛋糕像「漱口杯」、甚至形容紅色淋面像「生理期」，她從最初的受傷轉為一笑置之。民眾對此看法不一，有人直言「真的醜，但若為了整朋友或追求特色，是可以接受的有趣選擇」；也有老顧客力挺，指出林靚早期作品非常精緻，現在的風格是她對藝術的個人追求。



儘管網路攻擊一波接一波，甚至有人針對衛生習慣（如未戴手套）進行抨擊，但林靚選擇將負面聲浪轉化為創作動力。她不僅將被嫌棄的蛋糕做成「蛋糕視力表」與粉絲互動，還推出造型周邊商品。這種「做自己」的態度反而吸引了一批死忠粉絲，甚至有外縣市顧客專程南下支持，表示：「買蛋糕不只是為了外觀，更是為了參與製作人的人生故事。」



林靚最後送上一顆寫著「你是最棒的」蛋糕，在謾罵聲中逆風前行，也希望藉此鼓勵同樣身處困境的人。

