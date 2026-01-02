（獨家）劉寶傑確定3月回歸！昔辭《關鍵時刻》1年 重返老東家親曝規劃
〔記者林欣穎／台北報導〕知名媒體人劉寶傑去年初驚爆請辭主持18年的政論節目《關鍵時刻》，當時一度掀起熱論，對於請辭原因眾說紛紜，如今則傳出劉寶傑將要重返東森電視台，且是換到東森財經台，對此，劉寶傑稍早也回應本報證實，將會到東森財經台，並且有網路節目，不過之後節目談論的話題，政治比例會下降。
61歲劉寶傑在媒體業深耕多年，他最愛在《關鍵時刻》撂口頭禪「真的假的！」給觀眾留下深刻印象，當時請辭一拋出後，電視台透露，劉寶傑前兩年便已規劃在合約期滿後暫時休息。
事實上，劉寶傑2023年時就曾「萌生退意」，當時他上王偉忠節目，談到主持《關鍵時刻》不是他原來的人生計劃，自己一直都有在猶豫「什麼時候撤開」，畢竟人生中還有別的想法，而劉寶傑果真在兩年後合約期滿決定暫別舞台。
如今過了一年，傳出劉寶傑將重返東森電視台，到57台東森財經台開政論節目，據悉上陣時間預計在3月，疑似是電視台為選舉鋪路。對此，東森財經台低調未多透露，劉寶傑稍早則證實，目前的確到57財經台，也會有網路節目，「既然是財經台就不是為選舉鋪路，目前世界有幾個大的主軸，一是中美對抗，已經逐漸白熱化，美國傾全國之力對付中國，台灣剛好是那個平衡的砝碼，另外AI改變產業遊戲規則，台灣也在核爆中心點，所以未來會著重在此，政治的比例下降。」他也透露回歸時間是3月2日，「電視跟網路同時上線，但節目名稱還在討論」。
