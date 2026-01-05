獨家／劉建國週四排審《人工生殖法》！陳昭姿盼別杯葛代孕 親回兩年條款

立委陳昭姿質詢。李政龍攝



立法院民進黨籍衛環委員會召委劉建國今天（1/5）變更議程，在週四（1/8）排審行政院版《人工生殖法》。民眾黨立委陳昭姿表示，希望民進黨立委不要再杯葛代孕法制化。至於兩年條款2/1期限將至，是否要視法案進度決定離職時間，她僅回，這是她一生倡議的心願法案，也是當初加入民眾黨擔任不分區立委時與創黨主席柯文哲有約定的法案，「我們繼續努力推動中。」

劉建國今變更議程，預計1月8日衛環委員會審查行政院版「人工生殖法修正草案」，並繼續審查朝野立委人工生殖法修法版本，且逐條討論、不詢答，行政院版人工生殖法修正草案，脫鉤代理孕母，但將受術適用範圍擴大為年滿18歲的未婚女性，以及女女同婚者皆可適用。陳昭姿版本則盼代理孕母法制化。民進黨團總召柯建銘日前表態會照院版通過，若審查順利，《人工生殖法》修法有望週四出委員會。

對於週四將審查《人工生殖法》，陳昭姿表示，感謝排案，希望民進黨委員看到子宮有缺陷、因病無法生育的國人的痛苦，不要再杯葛代孕法制化。

此外，民眾黨主席黃國昌今稱已經簽離職書，但陳昭姿與柯文哲另外處理，是否要看《人工生殖法》進度？陳昭姿說，「將代孕法制化，入人工生殖法，是我一生倡議的心願法案，也是當初加入民眾黨擔任不分區立委時與柯主席有約定的法案，這部分我們繼續努力推動中。」

