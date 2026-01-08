獨家》劉文正、高凌風出道一炮而紅！歌王胡立武退伍星途被改寫

當年藝人劉文正、高凌風出道就爆紅，讓退伍重返歌壇的胡立武(圖右)星途受影響。(照片/游定剛拍攝、中時資料照)

70年代唱紅〈伊人何處〉、〈晚霞滿漁船〉的歌王胡立武接受《中時新聞網》專訪，談及因服兵役而改寫演藝人生的轉折，「退伍那年回到歌壇版圖早已翻轉，劉文正與高凌風雙雙爆紅，讓他的星途發展受到不小影響。」

胡立武回憶，約在民國59年間，他參與歌林唱片舉辦的歌唱比賽，從6千多名參賽者中一路過關斬將，連闖6關脫穎而出，順利踏入歌壇。出道將近一年，正值事業起步之際，卻接到兵單入伍，並立刻被徵召至干城藝工隊服役。

胡立武當年參加歌唱比賽，從6千多名參賽者中、連闖6關脫穎而出，順利出道。(照片/游定剛拍攝)

「我絕對不會逃兵。」胡立武直言，自己從未想過規避兵役，但也不得不承認，當兵對演藝事業的影響「真的滿大」。他感嘆，正是在自己剛冒出頭、準備衝刺的關鍵時刻，卻被迫暫別舞台。

歌手胡立武不僅歌聲動人，還會詞曲創作。(照片/胡立武提供)

服役期間，歌壇風雲急遽變化。胡立武指出，當他在軍中時，劉文正以〈諾言〉、高凌風以〈大眼睛〉相繼推出代表作，一炮而紅，迅速成為當紅歌手。等到他退伍回到歌壇，才驚覺兩人早已是市場主流，「他們兩個已經是當紅炸雞了。」

胡立武昔日主持過時裝與綜藝節目。(照片/胡立武提供)

更現實的衝擊，反映在唱片製作上。胡立武坦言，退伍後再出唱片時，選歌空間明顯受限，「我挑的歌，都是他們兩位挑剩的，甚至連副歌都不用的歌，我來當主歌。」他無奈表示，這樣的狀況讓自己「吃虧很大」，因為始終挑不到真正有爆紅潛力的好歌。

歌王胡立武華麗轉身成為身價上億企業家，目前在中南美洲擁有4家大型商場、15家分店。(照片/胡立武提供)

唱片推出一段時間後，胡立武逐漸感到心灰意冷，最終選擇不再在唱片市場上積極衝刺。他坦言，兵役不僅中斷了事業節奏，也間接改寫了自己在歌壇的發展軌跡。

這段塵封多年的心路歷程，也讓外界再次看見，那個競爭激烈、瞬息萬變的70年代歌壇，一次時間差，往往就足以決定歌手一生的命運。

