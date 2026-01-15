獨家／劉書彬慘了！邱子安控霸凌黨內申訴已啟動 2/1前是關鍵「最重恐開鍘」

民眾黨立委劉書彬。資料照。廖瑞祥攝



民眾黨立委劉書彬作風惹議，去年（2025）遭離職的助理邱子安具名指控職場霸凌後，又被爆出秋後算賬連署反助理費除罪修法的助理。邱子安已向黨內申訴，申訴委員會展開調查；創黨主席柯文哲更在會議中不滿劉書彬留不住資深助理，直言批評，據了解，若具體事證嚴重，將送中評會，最重恐開除黨籍，因此，黨內已有劉書彬可能在2月1日與二年條款立委同時離開的耳語。

邱子安去年12月於網路發表文章，指控劉書彬貶低、折磨、監視下屬為樂，訴求劉書彬應離開立委職務。《太報》掌握，邱12月底已依照民眾黨內規「執行業務人員遭受不法侵害申訴及懲處處理辦法」進行申訴，上週已啟動程序，目前開2次會，邱子安本周已前往申訴委員會陳述意見，委員會並同步找其他助理作證，若委員認定確實有不當對待助理，且事證嚴重，本案將送中評會討論是否要做進一步處理。

《太報》調查，邱子安在去年8月開出第一槍，成為劉辦首位離職者，下半年助理陸續離職，約至少7人離去。A助理去年10月離職、B、Ｃ助理於11月底離職、D助理12月初離職、E助理於12月底被通知未獲續聘，F助理9月間工作不到2周就離開。據了解，劉書彬認為「法案做不好」，因而將法案助理全數開除，不過2名法案助理自認「自願離職」，僅E助理強烈表達沒有離職意願，爭取留任，發生勞資爭議，最後在黨團主任陳智菡介入後，雙方才初步完成調解協議，暫時沒讓爭議擴大。

據掌握，去年11月份辦公室主任「被離職」，該名主任資歷豐富，長期為民眾黨服務，能力有目共睹，但因與劉書彬不和，幾乎無法溝通。陸續遞補的新人也待不久，辦公室流動率極高。迄今，劉書彬團隊中，前立委吳春城時期留下來的助理幾乎都已經離開，只剩一名行政助理。

劉書彬管理風格有問題，在黨內早已不是秘密。劉書彬甚至在去年11月要求員工寫「工作盡責報告」，說明幫劉書彬做了多少事情。但助理指出，過去準備的談參內容，劉書彬連照本宣科都無法，「看著講都做不到」，卻在在質疑是助理做不好，完全沒道理。

據悉，民眾黨創黨主席柯文哲希望培養專業資深幕僚，有機會成為政治人才，黨中央對於霸凌案指控相當重視，柯文哲日前更在會議中公開數落劉書彬，「把資深的助理都搞得都離開了」。

有關邱子安具名控訴劉書彬，全案進入申訴委員會，依照黨內處理辦法，申訴處理委員會應於申訴提出起二個月內結案，得經委員會決議延長一次，以一個月為限。而處分部分，包括口頭告誡；申誡、記過；調職、降職、減薪或其他處分，若同時為黨員身分將建請中央評議委員會進行相關懲戒，也代表有「開除黨籍」的空間。

民眾黨前立委吳春城因壯世代爭議宣布請辭，劉書彬於去年2月底遞補，依照兩年條款，明年2月才會卸任。現傳出申訴案有可能在2/1日前處分，恰好就是首批不分區白委「兩年條款」期限，時機敏感，劉書彬是否可能會與其他立委一同離開立法院，引發揣測。

