獨家》力拚「贏台灣尾」 鄭麗文指派張顯耀任副主席督導南部選戰 地方反彈：國民黨真趣味

國民黨主席鄭麗文10月20日當選後，到立法院拜會黨團，當時鄭麗文強調，要從台灣尾開始贏、台灣尾戰到台灣頭，讓南台灣參選的藍委都贏，國民黨就出頭天；據《風傳媒》掌握，鄭麗文為了兌現承諾，已經開始著手布局南部輔選計畫，將派任前立委張顯耀接任副主席，成立南部智庫並兼任執行長，重點輔選南三都選舉，只是消息在張顯耀曾任立委的高雄流傳開來後，地方反彈不小。

11月30日鄭麗文南下高雄參加黨慶，中午時有一場不對外開放的午宴行程，鄭麗文去拜會地方人士王春福，王春福之前曾經支持宋楚瑜，2024年擔任高雄競總主委支持柯文哲，主席選舉時支持鄭麗文，這場餐敘就是由張顯耀負責安排，顯見鄭麗文對張顯耀的倚重。

而據《風傳媒》掌握，鄭麗文為了兌現自己贏下台灣尾的承諾，將派任前立委張顯耀接任副主席，成立南部智庫並兼任執行長，重點輔選南三都選舉，只是在過去張顯耀曾經擔任立委的大高雄地區消息傳開後，地方對於這個人事布局，以及跟王金平系統輔選策略與團隊，恐有疊床架屋之嫌，因此反彈很大，地方人士更直言，「地方聲音大，所以希望還是未定案｣。

​前立委張顯耀將接任副主席，成立南部智庫並兼任執行長。（資料照，吳逸驊攝）

立法院前院長王金平白派大將、農會理事長蕭漢俊聽到張顯耀的人事案後，只是笑呵呵地跟《風傳媒》表示，他沒有聽過這個事情，但國民黨也真的很趣味（台語），他也不知道張顯耀能發揮什麼輔選功能，但就看國民黨的安排了。

