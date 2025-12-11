獨家／力挺賴政府1.25兆國防預算 AIT處長谷立言：恢復戰略平衡

記者林浩博／綜合報導

賴清德總統拋出1.25兆特別國防預算，意圖打造守衛國家的「台灣之盾」，卻在立法院遭到藍白聯手兩度封殺。美國在台協會（AIT）處長谷立言於10日接受三立節目《一件軍外套》專訪表示，美國支持台灣增加軍費，以改善朝向中共失衡的兩岸軍力現況，恢復戰略平衡。谷立言強調，台灣的國防支出不只影響台灣的未來，還關係到世界的和平，他呼籲朝野政黨應共同支持提高國防預算。

AIT處長谷立言接受三立節目獨家專訪，強調他對台灣各黨支持增加國防開支有信心。

恢復戰略平衡

谷立言在專訪指出，一些對於增加國防預算的批評，其實國際社會恐怕無法理解，也難以接受。像是相比於「提高國防開支會增加衝突風險」的說法，許多國家反倒擔心台灣長期對自我防衛能力的投入不足，會升高衝突風險。

谷立言說明：「在台灣國防支出占GDP比例從3%降到2%的那段期間， 中國人民解放軍的國防預算，卻加倍地增加。所以我們現在看到，台灣提高國防支出，其實是在恢復一個戰略平衡。」

谷立言稱，過去幾十年的台海和平所以能維繫，戰略平衡即是一大基礎，但此種平衡卻在近幾年遭到了侵蝕。

中、日財政負擔比台重 仍增國防開支

至於國防開支能否與其他經濟優先事項兼顧，谷立言就國際的脈絡指出，幾乎所有北約成員國，還有澳洲、南韓與日本，即使所承受的財政壓力比台灣還要嚴重，也仍大幅增加國防開支，「因為他們了解當今世界所面臨的威脅」。

谷立言還以日、中兩國為例，表示日本GDP成長率不到的台灣十分之一，平均每人債務負擔為台灣的十倍以上；中國同樣面臨結構性經濟挑戰，諸如債務問題與社會安全網的資源不足，也沒放慢增加國防支出的腳步。

台灣國防關係世界和平

谷立言在專訪一開頭，即對賴政府的1.25兆特別國防預算，重申了美方的「歡迎」立場，因為這是藉由嚇阻提升和平的重要一步。

谷立言也表示對台灣各政黨抱有信心，相信他們最終會為了「提高國防支出」而團結一致，當預算案進入立法院的預算審查階段，谷立言也表態願意回答立委們的問題。

谷立言強調「提高台灣在國防上的投資」這件事應要能獲得跨黨派支持，因為台灣的國防支出決定，不僅影響台灣的未來，還會影響整個世界的和平與安全，並與美國利益切身相關。谷立言指出，這是由於美方反對以武力或脅迫方式改變台海現狀，且《台灣關係法》規定美方有責任提供台灣防衛性軍備、維持其嚇阻能力，確保兩岸的軍力平衡。

