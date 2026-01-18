獨家／《功夫》火雲邪神梁小龍驟逝！周星馳反應曝光了

港星梁小龍離世。（圖／《功夫》劇照）





演出「星爺」周星馳電影《功夫》火雲邪神爆紅的港星梁小龍，今（18）日驚傳不幸離世，友人向港媒證實，梁小龍於1月14日逝世，享壽77歲；梁小龍的家屬目前低調處理後事中，暫定於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。

周星馳特助向《EBC東森娛樂》表示，星爺也是剛剛才得知此事，目前還在了解當中：「我們也是剛剛知道這個事情，我們會先確認一下。」預告晚一點周星馳會在個人社群平台發文，追憶昔日合作夥伴梁小龍。

在1970年代香港娛樂圈，梁小龍與李小龍、成龍、狄龍被稱為「四小龍」，他演出電視劇《大俠霍元甲》陳真後沉寂多年，2004年復出參演周星馳電影《功夫》裡的火雲邪神，才再度翻紅！

但近年梁小龍談及周星馳，卻說在片場堅持不叫他「星爺」而是稱導演：「我不會叫他星爺，叫星爺侮辱我自己呢！我只能夠叫他導演，我也尊重他，沒有說我看不起他。」他不認為自己是被星爺捧紅，直言電影每個職位都很重要：「捧什麼呢，給我的片酬不夠我做一個月生意的錢。」後表態不願意再合作。



