獨家／加盟店老闆退休 賺錢「丹丹」連收二店外界看嘸

高雄大社區的丹丹漢堡櫃檯前大排長龍，都是在等著點餐取餐的顧客。（圖／東森新聞）



丹丹漢堡高雄大社店傳出營業到11月底，明（17）日將由總部官宣，主要是老闆年紀大，累了想退休。民國73年丹丹漢堡創始店開幕，要吹熄燈號的大社店則是民國79年開業，也是高雄最後一家加盟店，也就是說丹丹並不如傳聞都是家族的人開的。而半年內關了小港和大社兩家分店，也讓外界好奇，為何生意那麼好，總部卻沒找人接手。

下午兩點鐘，已經過了用餐時間，高雄大社區的丹丹漢堡櫃檯前大排長龍，都是在等著點餐取餐的顧客，內用區也座無虛席，外頭還高掛徵才的布條。但現在傳出再半個月，這家丹丹漢堡將吹熄燈號。

丹丹漢堡大社店開業35年，排隊都是日常，不過現在網路上傳出一張結束營業的公告，將賣到11月30日。在地臉書社群瘋傳，大家問真的假的，小編回應「不太清楚」，但幾個小時後，小編又說，11月17日前會由總公司對外公佈為主。

在地人哀嚎：「可不可以不要結束營業」、「求求你們不要倒，會沒東西吃」，還有人說「體脂肪都靠丹丹，拜託不能收」。而歇業原因是老闆夫妻太累了，決定退休，老顧客直呼可惜。

顧客：「我跟我兒子說他要關門了欸，到11月底，問他今天說你要吃什麼，他說那你去丹丹，幫我買丹丹漢堡。」

顧客：「就是說（希望）有沒有他的親戚要來接手。」

小港店跟大社店都因為老闆退休，下一代不接，半年內少了兩家丹丹，明明生意都絡繹不絕，奇怪的是總部卻沒找人接手。比起其他品牌都快速擴張版圖，丹丹策略卻截然不同，近幾年在高雄也都沒新的分店，寧可讓分店數越來越少，也讓消費者想不透。

顧客：「我看這好像是我們高雄，看到就是生意最好的，出來活動的時候（看到）都是要排隊。」

顧客：「盤讓頂下的盤不起來啦，這是不是家族企業，（那就）不可能讓外人接。」

丹丹漢堡中西合併，成功擄獲不同客群味蕾，創始店民國73年開在高雄七賢路，而將歇業的大社店是民國79年開幕，也是高雄最後一間加盟店。除了高雄、台南、屏東都有展店，目前共有30多家，版圖集中南台灣，這打破外界傳言丹丹只開放親友或資深員工經營。如今又少了一家分店，在地老顧客把握最後半個月，以後要吃得跑遠了。

