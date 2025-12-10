獨家》助理費除罪化 劉書彬痛罵助理、逼撤簽連署

〔記者林哲遠、劉宛琳／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，一名國會辦公室主任昨號召連署撤回提案，已有數百人參與連署。豈料，民眾黨立委劉書彬昨日得知旗下幕僚簽署後，將其痛斥一頓，逼迫助理立刻撤簽連署，引發助理圈議論紛紛。

一名國會辦公室主任昨發起「國會助理連署」，以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，呼籲陳玉珍撤回「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」。

廣告 廣告

聲明表示，國會助理與立法委員長期共同為台灣努力，協助委員的質詢內容、法案草擬及選民服務等，勞動權益更應受到法律保障。他們堅決反對提案將助理費、健康檢查費用、文康費用等相關費用全數撥予立法委統籌運用且免具檢核，此提案將使國會助理勞動權益嚴重倒退，呼籲陳玉珍立委及各連署委員撤回提案，切勿漠視國會助理權益。

有知情人士向本報透露，劉書彬下令辦公室助理不得連署。一名任職於劉書彬辦公室的國會助理昨日在連署後，被劉書彬當面痛罵一頓，該名國會助理立刻衝出辦公室，向號召連署的人表示要立刻撤簽。

籲撤回陳玉珍提案 陳昭姿、林憶君開放助理簽署

傳出民眾黨團下令助理連署，黨團主任主任陳智菡今天澄清尊重助理個人連署意願。並據了解，民眾黨立委陳昭姿、林憶君辦公室內的許多幕僚昨天都已簽署連署，而劉書彬本人禁止旗下助理簽署是個人行為。

【看原文連結】

更多自由時報報導

幕後》反助理費除罪化連署已200人 6立委下禁令、助理壓力山大

新聞360》藍白暴衝「貪污除罪、親中弱台」！網熱議「兩大反制絕招」學者曝關鍵

民代貪污助理費就地合法引公憤 黃帝穎批違憲：踩到人民底線

解套藍委法案再+1？ 陳玉珍提微罪緩刑可參選 陳培瑜：幫蘇清泉開後門

