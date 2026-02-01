獨家》包偉銘攜愛妻做公益 曝劉依純生日將「飛離台灣」

包偉銘（左起）、劉依純和吳進南夫婦共同做公益。（翰森娛樂提供）

台南關廟山西宮「獨居老人寒冬送暖（築・愛關廟－守護弱勢）」公益活動1日溫馨登場，由山西宮大主會吳進男董事長號召多位成功企業主共同投入，活動至今已邁入第7個年頭。包含包偉銘、劉依純及數十位藝人也到場共襄盛舉，展現演藝圈滿滿的愛心能量。

包偉銘、劉依純表示，走在公益這條路上，可以說是「大小通包」。包含每年持續關懷獨居老人與單親家庭長輩的「大」長輩們；而「小」，則是深入全台各地偏鄉小學，進行關懷演出並發放物資與獎助學金，他們也開心分享，今年公益活動多了一位新夥伴姚元浩熱情參與，讓大家相當感動。

活動尾聲，留下來的所有藝人朋友一同上台，與吳進男董事長齊聲向長輩們祝賀「新年快樂、身體健康！」當主持人詢問：「明年還要不要再辦（築・愛關廟－守護弱勢）？」現場立刻響起如雷掌聲，並異口同聲回答「要！」盼充滿意義的公益活動將持續傳承下去。

此外，包偉銘也分享近況表示，今年劉依純生日特別前往泰國蘇梅島慶祝，和兒子、媳婦一同享受天倫之樂，每天睡到自然醒、品嚐美食相當幸福；笑說回國後也要開始努力控制體重，為下次出國再「好好吃喝」做準備。

