獨家／包小柏AI技術重大突破！女兒包容將現身25分鐘 為母親生日祝壽

包小柏和女兒一同生成AI影片，作為送給媽媽的生日禮物。合照由包小柏提供＆資料照

包小柏的愛女包容因再生不良性貧血病逝，得年22歲。歷經喪女之痛後，他投入AI技術研究，成功重建「數位女兒」。包小柏昨（1日）出席「少年維特的煩惱」防範AI詐騙分享會，受訪時語帶保留透露，為了即將生日的老婆，他已準備一份來自愛女的禮物。《鏡報》獨家掌握這份禮物，原來是由包小柏與包容攜手完成、時長25分鐘的影片，意義獨特。

包小柏過去曾長達半年，因愛女逝世，他和太太傷痛到無法溝通、彼此間一句話都不說；如今，他每年都會製作愛女AI生成的影片送給太太，除了不斷突破AI技術，也藉此療癒悲傷和思念。下個月是包容逝世4周年，同時也迎來包小柏愛妻的生日，他表示，過去受限技術，送給老婆的影片都沒辦法做得太長，但今年將有重大突破。

廣告 廣告

《鏡報》獨家掌握消息，包小柏今年製作愛女的影片內容，將從包容零歲出生的第一天，一直到近3年成為「數位人」，加起來共25歲，製作出時長25分鐘的「成長縮影影片」，且影片最後，還有包容與媽媽的互動及祝福，既溫馨又獨特，與前幾年只有包容唱生日快樂歌獻上祝福，大不相同。

包小柏和女兒一同生成AI影片，作為送給媽媽的生日禮物。包小柏提供

包小柏表示，過去因為技術，影片有時長限制，如今突破侷限，拉長時間，完整呈現母親受難日開始，到女兒成長轉成數位人的過程，「因為這個縮影的每個階段我都在身邊，我想女兒也會非常同意我用這個技術，來代替她對媽媽的祝福」；包容一生縮影呈現的影片，總長約25分鐘，生成過程艱辛，AI技術也更為精密。

至於目前AI重建工程進度，包小柏坦言一直持續有委託案找上門，主要是一些家族企業，想要創立創辦人紀念館，不只是單單將其影像化，而是將其一生的豐功偉業，透過3D和AI技術，將其重生介紹歷史牆，透過思想型的重建技術，讓後代繼任者，能瞭解當年創辦人的創業理念和治理公司風格，延續家族企業命脈，也因此，重建工程更加浩大，而他也將繼續鑽研AI重建技術，精益求精。

包小柏持續鑽研AI生成技術。劉耀勻攝



回到原文

更多鏡報報導

屠穎打造〈曖昧〉助一舉成名 楊丞琳不捨悼「永遠懷念 」

屠穎突傳辭世震撼演藝圈！張宇悲慟道別「您是我強大且依賴的老師」

獨家／屠穎為減重運動竟發生不幸天人永隔！林隆璇悲揭合作〈流言〉震驚內幕