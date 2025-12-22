獨家／北京豪宅1.5億變8億！揭密林鳳嬌精準獵地術 成龍交出家當穩坐百億房產王國

成龍（左）以北京中泰龍威房地產諮詢有限公司名義購入NAGA上院，目前估值已達新台幣8億元，也是成龍、林鳳嬌與房祖名的北京住所，如今北京中泰龍威房地產諮詢有限公司已經是林鳳嬌百分百持股。鏡週刊提供、翻攝鳳凰網財經微博

今年72歲的林鳳嬌與林青霞齊名，名列台灣電影界的「二秦二林」，1982年與成龍結婚就息影，多年來鮮少公開露面、行事風格低調，但她在房地產市場的精準眼光與驚人手筆，早已成為演藝圈隱形房產富豪。《鏡報》獨家披露，林鳳嬌豪擲新台幣1.6億元買下北市仁愛圓環「京兆尹」金鑽店面，證實她買房如同「像買手帕一樣輕鬆」，多年來低調建構起一個橫跨台北、北京、香港及美國的近百億地產帝國。

出生於社子島的林鳳嬌，因家境貧寒，14歲就出社會工作，19歲演出首部作品《潮州怒漢》，7年後以《小城故事》拿下金馬影后。3年後1982年，她與成龍在洛杉磯秘密結婚退出影壇，專心當「大哥身後的女人」，其實是「棄影從商」，透過控股公司在台灣、香港及中國買進大批房產。

持有房地產公司 百分之百控股權

2021年，成龍推出電影《許願神龍》，但讓他上熱搜關鍵字，卻是「成龍退出林鳳嬌全資持股公司」，6月份成龍接連退出北京中泰龍威房地產諮詢有限公司、藝房紫（北京）文化傳播有限公司，讓林鳳嬌成為唯一持股人。

廣告 廣告

儘管此舉一度引發外界對兩人婚變的揣測，但成龍公司的營運總監朱陳鴻耀隨即澄清，這僅是正常的內部職務調整，成龍與林鳳嬌感情依舊穩固，但這項變更反而再次印證，林鳳嬌在家族財務與房地產事業中至高無上的地位。

據媒體披露，成龍名下有10家公司，林鳳嬌名下有32家公司，房祖名名下有30家公司，而且成龍名下公司大多都有林鳳嬌和房祖名持股。成龍曾多次入榜《富比士》（Forbes）全球10大最賺錢男演員，包括2015年收入5000萬美元排名全球第2、2020年以4000萬美元收入位列第10。

掌控成龍財產 投資北京豪宅漲5倍

2019年公布的「10年來收入最高」名人榜單 TOP 10，成龍亦榜上有名，收入估算達2.635億美元（約新台幣83億元），是當時榜單中唯一亞洲面孔。而林鳳嬌常以公司名義操盤購買房地產，其唯一持股的北京中泰龍威房地產諮詢有限公司，於2006年間以約人民幣3360萬元（約新台幣1.5億元）的價格，購入位於北京東直門精華地段的「Naga上院」兩間總面積達363坪的奢華豪宅。

儘管後續曾因產權登記問題捲入爭議，但隨著成龍近年退出這兩家公司的監事職務，林鳳嬌正式成為這些房地產持有公司的唯一掌權人。而這處位於北京的豪宅，如今市值估計已飆升至新台幣8億元，價格漲了5倍，足見其眼光精準！

林鳳嬌（右）以《小城故事》拿下金馬影后3年後，就與成龍在洛杉磯秘密結婚，退出演藝圈。翻攝微博_

精華地段密集置產 展現深厚財力

而林鳳嬌在台灣的置產布局也同樣驚人，她偏好具有隱密性與增值潛力的地段，多年來陸續在天母米蘭小鎮、汐止水蓮山莊購置房產，而在台北市精華區的敦化南路與臨沂街，也都能見到其名下公司持有的物業。

2014年林鳳嬌返台探親期間，更被媒體披露豪砸新台幣2.4億元買下位於信義計畫區的指標豪宅「台北信義」12樓送給兒子房祖名，該單位坪數約160坪，換算為每坪新台幣150萬左右，緊鄰台北101，大S跟蕭亞軒都是鄰居，是名人聚集的指標豪宅區。

林鳳嬌之所以能成為房產女王，源於成龍對她絕對的財務信任。成龍曾公開感性表示：「我付出的少、她付出的多，這輩子能遇到她，是我最大的福氣。」自1999年「小龍女」事件後，成龍便將全數家當交由林鳳嬌全權打理。

全球狂買房產 投資眼光精準

林鳳嬌在幕後操盤，也讓成龍成了圈內有名的房產王。成龍曾以新台幣7500萬元買下美國比佛利山莊房產，隨後以近2億元台幣售出，淨賺超過1億元。此外，成龍多年前以總價約326萬新幣（約新台幣8千萬元）在新加坡精華地段烏節路（Orchard Road）購買公寓，與林俊傑、周華健當鄰居。

2005年趁香港房地產復甦，成龍賣出香港淺水灣的一棟別墅，以及父親在九龍紅磡獨居的一棟豪宅，又淨賺約新台幣1.3億元。而成龍目前位於香港九龍塘的豪宅，光土地價值就高達4至5億港元（約為新台幣16-20億元）。

林鳳嬌多年來隱身成龍（右）與獨子房祖名（左）身後，卻是成龍房產帝國實際操盤手。圖為房祖名、G-Dragon與成龍合照。翻攝G-Dragon IG

2006年，成龍與英皇老闆楊受成合作，在寸金寸土的北京朝陽區長安街拿下一塊近10萬平方米的土地，這塊地近9年沒有開發，直到2015年才動工，成為一棟擁有20層辦公室與兩萬多坪購物中心的綜合商業大樓。外界估計總價值超過人民幣100億元（近新台幣450億元），而成龍持有該專案30%的股份。

這些台面上有成龍參與、遍布全球的頂級物業，其實是在林鳳嬌參與規劃下，已建構出無可撼動的房產王國。林鳳嬌從當年勇奪金馬影后的影壇巨星，成功轉型為管理數百億資產的幕後操盤手，以精明的眼光與沉穩的性格，穩坐演藝圈最具實力的房產富豪寶座。

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／與李小龍、周潤發當鄰居！林鳳嬌九龍塘獵房翻倍漲 神級增值網友直呼太狂

獨家／星媽理財致富術！林鳳嬌百億房產帝國 周董媽掌18億房產版圖

獨家／京兆尹歇業變金雞母！林鳳嬌「買房像買手帕」 豪砸1.6億坐等都更翻倍賺