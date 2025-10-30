獨家／北市信義區剛爆豪宅雙屍案 又有民眾撿到「恐嚇信」
台北市信義區永吉路周邊25日發生一起雙屍命案，沒想到才隔兩天、27日下午1點多，有名男子打電話報案，稱在自己機車的前置物箱裡撿到一團紙球，原以為只是垃圾，打開後赫然發現裡頭竟是一封恐嚇信，驚恐之餘立即報警處理。
林男表示，他並非計程車司機，只是住在該區域的居民，平日與妻小同住，得知住家附近剛發生雙屍案後，當天拾獲恐嚇信更讓他神經緊繃，他將紙球內的信件內容交由警方比對，恐嚇信中提到：「薪水低、生活苦，搭小黃到平溪產業道路，預藏水果刀在包包內，找50以上的司機容易下手，給$就不殺害，計程車開到當鋪換現金，運匠都是收現金車資。」讓他看得一頭霧水，但又心生畏懼。
警方指出，該處為住宅巷弄區，監視器覆蓋不完整，公家監視器並未拍攝到紙球被放置過程，目前已調閱民間監視器畫面，同時擴大巡邏以掌握相關嫌疑人身分。
經初步研判，信件語句不通順，疑似為惡作劇，但警方仍不敢大意，將持續追查恐嚇信的筆跡、紙張來源、放置點與可能嫌疑人行跡皆在調查中，若有監視器或民眾目擊相關可疑人物，歡迎向警方提供線索。
