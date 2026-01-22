獨家／北市精舍虐殺信徒最新進度 ！ 王薀「兩大女護法」獲50萬交保

台北地院持續審理精舍命案，圖為作家王薀。鏡週刊

台北地方法院審理精舍命案，因蔡姓女子遭凌虐致死，檢方依傷害致死罪起訴知名作家王薀、讀書會3大女護法幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等13名被告，其中幹子昀、游秀鈴被收押將近11個月左右，台北地院提訊2人後諭知2人皆以50萬元交保並限制出境出海，至於另一護法梁碧茵，法院目前尚未諭知裁定結果。

案件源於2024年7月發生在台北市大安區的宗教團體暴力致死事件。檢方調查指出，宗教作家王薀（本名王江鎮）因不滿蔡姓女信徒在財務處理上出現紕漏，多次指示信徒對蔡女進行極端「研討」與懺悔活動，長期施以強制性身體與精神壓迫，最終導致蔡女橫紋肌溶解症與外傷性損傷休克死亡。

起訴書指出，王薀與相關信徒共13名被告涉嫌包括傷害致死、強制行為等罪嫌，案件於2025年由北檢偵結後提起公訴。藝人李威與其妻子原本也列為被告，但李威在偵查期間選擇主動配合調查，供出關鍵訊息後獲檢方建請作為污點證人，請求法院酌減或免除刑責。經法院裁定，此案改由職業法官直接審理，以加速審判程序。

最新庭訊過程中，法庭持續傳喚多名證人出庭。2026年1月14日，曾於案發時對蔡女進行急救的中醫師何秉潔出庭作證，描述其當時對瀕死蔡女施作心肺復甦術的經過，但現場信眾並未按照常理通報救護體系，延誤救護時間。法官亦就此詢問證人，以掌握當晚事件的完整時間線與現場互動狀況。

此外，辯方代理王薀的律師向法院提出交保請求，主張目前證人詰問階段已接近尾聲，不應繼續羈押以免侵害被告人身自由。但檢方反對此請求，強調王薀仍可能影響其他被告的證詞並有潛逃可能，要求法院維持羈押現狀。被害人家屬則在庭內抒發恐懼與不安，擔心若被告交保出庭，恐對其安全造成威脅。

台北地院最終決定，王蘊護法幹子昀、游秀鈴皆以50萬元交保並限制出境出海，至於另一護法梁碧茵，法院目前尚未諭知裁定結果。



