獨家／北市驚悚車禍！2機車騎士遭撞 騰空重摔倒地

沒有禮讓直行車輛結果釀成嚴重車禍。（圖／東森新聞）





沒有禮讓直行車輛結果釀成這麼嚴重的車禍，昨（5）日下午2點多，台北大安區一名48歲的女駕駛開車，疑似未禮讓直行車，撞上了2名機車騎士，當下撞擊力道強大，騎士騰空翻一圈後，重摔倒地不起。

路口監視器拍下，馬路上車流量大，白色轎車通過路口，兩名機車騎士從右側疾駛而來，駕駛反應不及直接撞上，後方的騎士從車頭，翻了一圈後重摔倒地。

從另一個角度看更驚悚，兩名機車騎士與汽車發生碰撞後，前方的騎士騰空翻了一圈，坐在路中神情恍惚，而後方的騎士則是痛到無法起身，在一旁停等紅燈的民眾，全都看傻眼。

白色轎車車頭凹陷毀損變形，紅色機車多處擦傷，銀色機車左前車殼，被撞出一個大洞，可見車禍撞擊力之大。

事發就在5日下午2點多，台北大安和平東路3段與敦化南路1段路口，48歲的黃姓女子開車要左轉，疑似沒禮讓直行車，撞上騎機車直行的22歲王姓男子，還有39歲余姓女子，車禍瞬間撞擊力道強大，導致王姓男子全身擦挫傷，余姓女子傷勢更重，右腳趾骨折脫臼送醫治療。

據了解三方都沒有酒駕，確切的肇事原因，還有待相關單位調查釐清。

