獨家／北市魔王停車場多！網盤點「螺旋型車道」開到頭暈

停車場兩側壁面，大大小小擦痕相當多。（圖／東森新聞）





大台北寸土寸金，很多停車場的設計車道都偏窄，動向也偏複雜，只要稍不留意就容易擦撞到兩旁牆面，有些甚至只有一個車道能上跟下，要是剛好有其他人反方向要進出，就會處在一個很尷尬的狀態。以台北市來說，就有不少地方被封為是「魔王停車場」。

進到桂林路家樂福停車場，跟著指標箭頭走，轉轉轉轉轉，轉到已經不知道是第幾圈。駕駛vs.記者：「（知道這是第幾圈了嗎），不知道啦哈哈哈，頭暈了啦。」

轉彎時，左邊車身會跨一點點到對向，若要會車就得特別注意，畢竟看看兩旁牆面，大片黑黑灰灰的線條，擦痕相當多。

廣告 廣告

台北市難停車的地方，還有位在建國北路和南京東路上交叉口的停車場，它被YouTuber封為有五顆星難度，因為它只有一個進出的車道，剛好前方如果有車的話，就會相對困擾，但真的有這麼難開嗎？這處停車場車道縮得更窄，牆面擦痕更多，得要眼觀好幾方，但更怕的是往上時剛好有車要進場。

大台北駕訓班教練黃飛發：「交通安全規則其實是有規定的，如果假設雙方都在行動中，就是一個是上坡、一個是下坡，通常是下坡車禮讓上坡車。」

情況尷尬時，禮讓規定恐怕是拋諸腦後。再盤點北市難停車點，南港Citylink的地上停車場，同樣也是要轉轉轉；中和迪卡儂也一樣，1圈、第2圈、再1圈，總共一連要轉上6圈才結束。

大台北駕訓班教練黃飛發：「如果技術沒那麼好，就建議買全景輔助駕駛，那第二個部分，是你也可以買自動停車，那有自動停車，你在上下坡、會車的時候，就比較不會那麼緊張。」

除了看評價外，若是進場前看到入口偏小、偏複雜，技術不好最好是另尋他處，否則你的「戰績」也將會留存在這些關卡。

更多東森新聞報導

台中好市多第3店地點曝光！落腳「台中精機」舊址

小紅書詐騙多卻拒改善 遭內政部限流一年

台人遭詐累計損2.48億！小紅書遭禁 數發部回應了

