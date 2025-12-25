獨家／北投拉麵大戰！ 滿來掛布條「山寨」槓滿足 法院判無罪
北投溫泉區因濃厚的日式風情，成為拉麵店的一級戰區。近期，位於舊址的「滿足溫泉拉麵」因價格爭議引發討論，也讓其與老店「滿來溫泉拉麵」的陳年恩怨再度浮上檯面。
據了解，這兩家店的恩怨源於房東與房客的租務糾紛。「滿來」原租用現今「滿足」的店面，後因租金談不攏選擇搬離。不料，原房東隨即接手原址，並開設店名僅一字之差的「滿足」拉麵。兩店現今距離不到300公尺，步行僅需4分鐘，因店名與地緣關係極近，雙方過去曾爆發多次衝突，甚至鬧上法庭。
雖然法院最終判決商標侵權案無罪，但「滿來」業者余先生仍氣憤難平。他指出，當時因倉庫租約尚未到期，便在店旁懸掛標語，指控對方是「山寨版」以警示顧客；此外，雙方更曾因設備搬遷及監視器偷拍疑雲互相提告，火藥味十足。民眾對此也表示：「在原地點使用僅差一字的店名，確實容易讓人覺得是模仿。」
北投溫泉街近年餐飲競爭白熱化，短短一條街便聚集超過七家拉麵店。然而，這場「滿字輩」的互槓，讓原本單純的商業競爭演變成一場漫長的訴訟與口水戰，成為當地熱議話題。
更多東森新聞報導
日本松屋重大宣布 91億收購知名拉麵品牌
母湯喔！日作家揭拉麵禁忌 白飯別加湯裡小心老闆罵
「麵屋一燈」舒肥豬「粉色」 當事人嚇：剛宰的肉？
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 170
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 107
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
藍綠版圖有變化！命理師預言：4縣市恐變天
[NOWnews今日新聞]台東縣卑南鄉昨（24）日下午發生規模6.1地震，全台感受到明顯搖晃，接續至少4起有感地震。對此，命理師高輔進易表示，此番地震經演繹取卦，台東、屏東、台南和高雄等4縣市選情將有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 109
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 13
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 60
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 16
憲妃大戰最新民調！對上謝龍介驚人數字曝光
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選白熱化，立委林俊憲、陳亭妃政見會交鋒也將在本週六晚間登場，今（25）日《匯流新聞》公布最新民調，結果顯示陳亭妃支持度42.7％領先林俊憲33％，此外陳亭妃以...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 128
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 2 天前 ・ 5
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 12
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 82
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 318
在野提案彈劾總統！郭正亮點這2人：會被搞
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰不副署《財劃法》等爭議法案，在野黨提出對總統賴清德彈劾案作為反制。對此，前立委郭正亮推測，彈劾形同對賴清德進行不信任投票，所以賴一定會做其他事，平衡彈劾的影響，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 36
張文日常消費靠網購 最常買「這2類開銷」曝光！帳戶餘額只剩39元
1219隨機攻擊案造成4死11傷，警方持續追查27歲凶嫌張文的犯案動機與資金來源，試圖釐清其從生活困頓走向極端暴力的過程。隨著金流與生活軌跡逐步曝光，張文長期封閉的生活樣態也逐漸被警方拼湊出來。太報 ・ 5 小時前 ・ 18
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 1 天前 ・ 48
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 21
耶誕老人昨22:42通過台灣！國防部公開飛越照 網一看笑了
耶誕老人昨22:42通過台灣！國防部公開飛越照 網一看笑了EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 44
全新國產電動車來了！ 「90萬有找」殺入市場
電動車競爭進入白熱化，鴻華先進收購納智捷後，在聖誕節這天上市全新國產電動車，走平價路線，但有進口水準，展現企圖心，專家分析競爭力十足，不過另一頭，韓系電動車也百萬有找，法國、德國品牌則比拚CP值，來勢洶洶。TVBS新聞網 ・ 6 小時前 ・ 9
趁藍營虛弱攻城掠地？吳靜怡：柯文哲選「這縣市」恐成政壇震撼彈
即時中心／高睿鴻報導在野黨近期爭議滿天飛，政治評論員吳靜怡今（24）天接連點出，藍白兩黨不顧台灣過半數民意，四度封殺1.25兆國防特別條例；另，又以總統賴清德破壞憲政平衡為由，高喊「彈劾」；以及，深陷弊案的前民眾黨主席柯文哲，近期又頻頻發聲搏版面，引人注目。吳靜怡更點出，柯最近還透露想到南部經營，雖然許多人猜測可能是台南，但她卻直言說：「柯文哲若到高雄，恐怕才會成為政壇震撼彈！」。民視 ・ 1 天前 ・ 283