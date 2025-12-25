獨家／北投拉麵大戰！ 滿來掛布條「山寨」槓滿足 法院判無罪

北投溫泉區因濃厚的日式風情，成為拉麵店的一級戰區。（圖／東森新聞）





北投溫泉區因濃厚的日式風情，成為拉麵店的一級戰區。近期，位於舊址的「滿足溫泉拉麵」因價格爭議引發討論，也讓其與老店「滿來溫泉拉麵」的陳年恩怨再度浮上檯面。



據了解，這兩家店的恩怨源於房東與房客的租務糾紛。「滿來」原租用現今「滿足」的店面，後因租金談不攏選擇搬離。不料，原房東隨即接手原址，並開設店名僅一字之差的「滿足」拉麵。兩店現今距離不到300公尺，步行僅需4分鐘，因店名與地緣關係極近，雙方過去曾爆發多次衝突，甚至鬧上法庭。

雖然法院最終判決商標侵權案無罪，但「滿來」業者余先生仍氣憤難平。他指出，當時因倉庫租約尚未到期，便在店旁懸掛標語，指控對方是「山寨版」以警示顧客；此外，雙方更曾因設備搬遷及監視器偷拍疑雲互相提告，火藥味十足。民眾對此也表示：「在原地點使用僅差一字的店名，確實容易讓人覺得是模仿。」



北投溫泉街近年餐飲競爭白熱化，短短一條街便聚集超過七家拉麵店。然而，這場「滿字輩」的互槓，讓原本單純的商業競爭演變成一場漫長的訴訟與口水戰，成為當地熱議話題。

