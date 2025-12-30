獨家／北捷乘客拾獲錢包 站務員打開清點財物驚「有毒！」

站務人員本來想清點財物，確認證件找錢包主人，一打開卻嚇壞，裡面全是毒品殘渣袋。（圖／東森新聞）





捷運台北車站閘門口，民眾撿到一個男用皮夾，交給站務人員，結果站務人員本來想清點財物，確認證件找錢包主人，一打開卻嚇壞，裡面全是毒品殘渣袋以及注射針筒，立刻交由警方追查。員警循線揪出錢包主人是一名毒犯，案發前才剛購買海洛因以及安非他命，這下因為錢包丟了露餡。

台北捷運站務人員發現民眾遺失錢包，第一時間清點財物，要確認身分，但打開以後卻嚇一大跳，趕緊戴上手套，因為裡面藏著一支一支注射針筒，以及好多個塑膠管，這錢包主人到底是誰？

當時是有民眾撿到一個錢包，立刻交給北捷的站務人員，沒想到站務人員打開，裡面卻發現除了證件之外，還有毒品殘渣袋，包含安非他命還有海洛因，立刻交由警方處理。

茫茫人海中，這錢包是誰的？警方從證件下手，再調閱監視器，循線找到一名男子，同時再搜他的後背包裡頭的物品更驚人。員警：「煙彈啦，看起來像，那個不是，那個不是。」

一袋白色透明結晶塊，這是安非他命，還有玻璃球吸食器、吸管一支，以及注射針筒，經過毒品檢驗，確定有海洛因成分，他持有這麼多毒品，又是從何而來。

警方調查，他在案發之前就跟一名毒販購買安非他命以及海洛因，多半都是自用，而他持毒會被發現，就是因為錢包掉了，裡面不只裝錢，還有毒品殘渣袋，以及注射針筒，這些證據被站務人員發現，警方掌握男子，最終落網。

男子過去曾經因為多次施用毒品被觀察、勒戒，這一次又因為持有毒品，遭判處有期徒刑3個月，等於易科罰金9萬元。要不是他錢包掉了露餡，男子身上有持毒，就在北車附近趴趴造，要是吸多了就成了未爆彈，好在北捷站務人員機警，第一時間發現報警，讓警方追出毒錢包。

