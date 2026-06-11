獨家》北捷信義線東延段消防安檢未過 急要交通部同意履勘

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

北捷信義線東延段車站前路面仍在大規模施工中，影響行車、行人動線。(記者吳亮儀攝)

〔記者吳亮儀／台北報導〕台北捷運信義線東延段預計今年通車，但被爆出車站、尾軌都還沒通過消防安檢，且路面還在開挖尚未完工，就急著要求交通部同意履勘，趕著通車，但被交通部回絕，要求台北市捷運局、交通局先完成消防安檢和道路復原後，再來報履勘申請。

新北市三鶯線輕軌在本月7日由交通部完成履勘，可準備通車。據了解，台北市政府得知新北市的三鶯線即將通車後，也急著趕快將信義線東延段送交通部，要求同意履勘。但誇張的是，車站的消防安檢仍未通過，還有尾軌的緊急發電機測試未完成，這兩項極重大的安全測試竟都沒通過。

廣告 廣告

根據「大眾捷運系統履勘作業要點」規定，在台北市政府初勘過後，有許多需改善的部分需要在履勘前完成，其中一項就是消防安檢和緊急發電機測試，但台北市交通局在還未完成前，就趕著送履勘申請。

另外，在捷運通車前，捷運站出口的人行道、自行車道、公車候車區、道路路面規劃依規定都該完成，但記者實際走訪發現，信義路六段沿線路面仍在施工中，候車亭仍蓋在工地旁，捷運出口就是大片工地，甚至有大片窪地積水。

繼2013年信義線通車、2014年松山新店線通車後，台北市已經12年沒有新的捷運線通車。信義線東延段接續象山站尾軌，沿信義路六段及福德街至廣慈博愛園區，僅新增一座車站「廣慈/奉天宮站」(R01)，整整蓋了超過10年，總工程花費約94億元，平均每公里造價超過60億元，遠高於一般捷運路線的平均花費。

信義線和松山線分別在2013年和2014年底通車，通車前6個月，當時台北市交通局就已經將沿線的路面恢復，如今信義線東延段僅新增一站，快要通車了卻連路面都還在大規模施工，讓沿線居民抱怨連連。

交通部路政道安司司長吳東凌表示，消防安檢和緊急發電機測試是安全問題，絕對不能妥協，會要求台北市政府完成以後，再來報交通部申請履勘作業，「履勘委員小組都已經準備好了，就等台北市政府完成作業」。

捷運通車前必須經過嚴謹的測試與檢查程序，通常包含系統整合測試、試運轉及穩定性測試，並由地方政府初勘，完成改善後，報交通部辦理履勘，確認所有缺失改善並取得營運許可後，才會正式對外開放通車，確保民眾搭乘安全與系統穩定。

信義線東延段車站出口目前仍在施工，台北市交通局就急著報交通部申請履勘。(記者吳亮儀攝)

信義線東延段車站前路面仍在大規模施工中，影響行車、行人動線。(記者吳亮儀攝)

台北市交通局尚未完成公車、人行道和路面規劃，就急著報交通部申請履勘。(記者吳亮儀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

綠燈行！紅燈停！台北捷運試辦「光速」驗票 閘門移除紅色門檔

梅雨快結束了！ 氣象粉專曝「放晴時間」：颱風季即將登場

雨彈恐再炸7天！鋒面+西南風接力 今起全台慎防雷雨

豪大雨挹注3.9億噸水量！全台9大水庫蓄水率曝光 9月底前穩定供水

