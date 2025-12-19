獨家／北捷恐攻男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝

社會中心／綜合報導



台北今（19）日連傳2次攻擊事件，繼北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，造成多人受傷、身亡。根據民視新聞網掌握的獨家消息，這名犯案的張文為空軍志願役士兵，卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召沒報到才遭到通緝。





張姓嫌犯連續在台北車站、捷運中山站犯下隨機攻擊案件。（圖／翻攝畫面、Threads ＠yichia.hung）

今日下午5時24分，北捷板南線台北車站M7出口外，驚傳有民眾丟擲煙霧彈，導致現場1位57歲男子受傷倒地、失去生命跡象。事情發生後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，人就站在捷運出口前的大馬路上，同樣丟擲煙霧彈，並持長刀隨機攻擊，甚至闖入品南西店，嚇得民眾四散，目前累計至少9人受傷，其中4人傷勢嚴重，不過稍早這名犯嫌在被遭警方包圍後，當場墜樓、失去生命跡象。而在送醫搶救後，這名犯嫌已在晚間7點48分宣告不治。





犯嫌送醫後宣告不治。（圖／翻攝畫面）





針對這2起案件，市長蔣萬安稍早表示「目前捷運已恢復運行，但相關警戒、巡邏都會加強」。對於稍早墜樓的嫌犯身分，蔣萬安透露「是本國籍人、87年次27歲，是一名通緝犯，目前掌握的資訊是87年次、被通緝中」。另外，根據《民視新聞網》掌握的獨家消息，犯案的張文為空軍志願役士兵，當兵地點位於在松山機場附近，服役單位則是無線電通訊中隊，但他卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召沒報到遭到通緝，但國防部強調，他已經不是現役軍人。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

