獨家》北捷攻擊案影響運量 高捷周末運量暴跌：焦慮感瀰漫

台北捷運上周五（19）日發生隨機攻擊事件，造成凶嫌張文在內共4死11傷慘劇，加上疑似「模仿犯」恐嚇事件影響，高雄捷運在事發後的周末（20、21日）運量，相較前一周暴跌11.8萬人次，高捷公司坦言，北捷事件多少有影響搭乘意願，與警方加強配合盼恢復民眾信心。

高雄捷運近期周末，在演唱會、聖誕等活動帶動下，接連改寫運量紀錄，不過在北捷攻擊事件發生後，無論台鐵、捷運、高鐵，甚至機場，都接連收到疑似恐嚇預告，或是謊報、誤報車站有爆裂物消息，讓社會人心惶惶，影響民眾搭車意願。

根據高捷統計，20、21日周末單日運量分別為24萬7969、23萬9064人次，相較前一周六、日的33萬4495、27萬1367人次，平均日運量減少6萬8360人次。

搭車民眾受訪時認為，相較近期周末，北捷事件發生後確實車廂較空，也注意到戴耳機、低頭滑手機旅客變少，加上各大車站都可看到武裝警察巡邏，雖事件不是發生在高雄，但仍感受空氣中瀰漫一股「焦慮感」。

高捷公司表示，每周運量會受車站周邊活動不同影響，但也坦言北捷攻擊案件發生後，多少有影響民眾出遊與搭乘之意願，不過在市府動員警力加強維安，以及高捷本身加強巡邏頻率配合之下，高捷評估民眾會逐漸恢復信心，運量仍會逐漸回升至正常假日運量水準。

