獨家／北捷月台驚見「要錢哥」 逢人開口要100元無人制止

北捷月台近來出現怪異男子，逢人就索要100元。示意圖

實在太誇張！台北捷運站內竟出現當街要錢的情況，而且地點還不是站外，而是直接闖進月台。今（29日）上午11時許，北捷中山國小站月台上，出現一名男子四處向旅客開口要錢，逢人就問「有沒有100元」，讓準備搭車上班的民眾直呼「真的很離譜」。

遭要錢的潘姓女子表示，過去即便遇到類似狀況，多半發生在捷運站外圍，沒想到如今竟直接出現在月台範圍，讓人相當錯愕。更令人不解的是，自「1219張文事件」後，捷運站內明顯加強保全與警力配置，但事發當下，現場卻未見任何保全或員警主動上前勸阻或將人員帶離，形同管理真空。

潘女指出，該名男子在月台來回走動，向多名乘客要錢，行徑毫不避諱，已對通勤族造成明顯困擾，甚至讓人感到不安。由於當事人趕著上班，無法久留處理，事後只能透過台北捷運的AI智慧客服系統進行通報，但截至目前仍未收到任何回應。

有民眾今（29日）上午11時許在北捷中山國小站，遇到一名怪異男子逢人就索要100元。當事人提供

民眾質疑，捷運月台屬於高度管制空間，卻能讓人公然在內騷擾旅客要錢，顯示站內即時管理與應變機制恐有漏洞。也呼籲北捷正視問題，強化現場巡查與即時處置，避免類似離譜情況一再發生，影響通勤安全與秩序。



