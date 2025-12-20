獨家／北捷案傷者中有HIV 民團發聲：U=U不會傳染！盼「做1事」降恐慌

記者簡浩正／台北報導

疾管署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

桃園一名27歲男子張文昨（19）日傍晚在北捷台北車站及中山站外隨機砍人，釀成4死（含兇嫌）11傷悲劇。衛福部疾管署今（20）日下午表示，上午經北市衛生局確認有名傷者感染HIV，該傷者為長期穩定控制屬於測不到範圍，不過仍針對有暴露風險民眾預防性投藥。對此，民團表示，U=U（測不到病毒=不具傳染力）為重要科學實證，盼透過政府宣導降低恐慌、排除對HIV的污名和誤解。

桃園市27歲男子張文昨日傍晚在台北車站北捷M7出口、捷運中山站，犯下駭人的煙霧彈襲擊、隨機砍人案，隨後畏罪輕生。此案造成多人傷亡；衛福部今日傍晚公布最新傷亡情況，包含嫌犯張文在內，共4人死亡；其餘11名傷者，仍有5人仍繼續留院治療。

疾管署今日下午舉行臨時記者會，衛福部長石崇良說明，昨日台北市隨機襲擊事件，據醫院及衛生局掌握，其中一名遭襲擊受傷之民眾為已通報並服藥穩定控制之HIV感染者，因該事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液暴觸到傷口或黏膜之民眾，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與北市衛生局共同協助受影響民眾。

疾管署長羅一鈞說明，該民眾是服藥穩定控制HIV感染者，病毒量已經低到檢測不到，感染他人風險相對很低。但血液透過兇器暴露傷口黏膜風險仍不可忽略，預防用藥可以將風險降至0。

「你不是一個人實踐協會」秘書長葉柏岑（左）表示，盼透過政府宣導降低恐慌、排除對HIV的污名和誤解。（圖／記者簡浩正攝影）

HIV是否有傳播疑慮，長期關注感染者權益的「你不是一個人實踐協會」理事長呂允中，今日傍晚接受《三立新聞網》訪問表示，關於這次捷運中山站遭受不幸事件，遭受不幸波及的民眾中，其中一位為穩定服藥的HIV感染者。「在本會服務範疇中，曾舉辦多場的培力小學堂活動，常常提到U=U（測不到病毒=不具傳染力）的重要科學實證。」且U=U 也已是國際共識。

秘書長葉柏岑則強調，U=U是透過多年來，數萬對相異伴侶的科學結果：感染者在穩定服藥後，不會傳染給另一半。雖然這次的不幸事件令人難過，也希望透過衛福部的宣導，傳遞正確的知識，降低恐慌的同時，也排除對HIV的污名和誤解。

另，政府與醫療系統若能在心理、就醫便利及資訊透明等層面持續協助，將有助每位HIV感染者享有與一般人一樣簡單快樂的生活。

北市衛生局今日傍晚也發出新聞資訊表示，暴露愛滋病毒後預防性投藥需要儘早開始，不宜超過72小時，建議暴露後預防使用28天，民眾有相關問題可以使用疾管署24小時防疫1922專線或是臺北市愛滋諮詢專線(02)23703738(一至五9:00-12:00 13:00-17:00)獲得相關資訊，有風險之個案會由專科醫師評估是否需要投藥，此次意外事件所需的抗病毒藥物費用由專案給付。

北市愛滋指定醫事機構有聯合醫院忠孝、仁愛、和平、陽明與昆明院區等15家醫事機構可提供抗病毒藥物。請參閱相關疾病管制署網址。

https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/YVDvf0rcXwxgy-QqP4KBNA

不良行為，請勿模仿！

