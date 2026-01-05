獨家／北捷白髮嬤又出事！這次「賣場偷女鞋」審理沒到庭…法官照樣判

記者陳弘逸／台北報導

台北曾姓婦人因北捷逼讓「優先席」事件，鬧上媒體版面。（圖／翻攝畫面）

台北曾姓婦人因北捷逼讓「優先席」事件，鬧上媒體版面；去年2月因不滿一對父女坐博愛座拿雨傘打傷女童小腿挨告遭起訴，9月甩袋強逼「Fumi阿姨」讓座被踹飛的案件仍在偵辦中；她也被人起底是慣竊還是研討會蟑螂，如今又因犯下竊盜案，審理時未到庭，近日仍被法院依法判拘役59天，得易科罰金，可上訴。

判決指出，曾姓婦人2025年1月14日傍晚5時許，到連鎖賣場偷走價值30元無糖豆奶及1雙價值299元的女鞋，被該店安全課長發現並報警。

廣告 廣告

警詢時，曾姓婦人還陳述，大學畢業、從事服務業、經濟貧寒；偵查期間，她辯稱有偷鞋，沒偷豆漿，但犯行全被監視器畫面拍下，因此，辯詞未被採信，遭依法起訴。

曾姓婦人因讓座爭議，被人起底是慣竊還是研討會蟑螂。（圖／翻攝畫面）

法官認為，曾姓婦人不思正途獲取生活用品，恣意竊取商家商品，犯後設詞矯飾，經合法傳喚不到庭，顯然無正視己過的誠意，又沒賠償或達成調解，難認態度良好。

由於案件審理時，經合法傳喚，曾姓婦人一度未出庭，考量此案，應科拘役、罰金或諭知免刑或無罪的案件，因此，不待她陳述逕行判決；審理後，依竊盜罪判拘役59天，得易科罰金，並沒收、追徵偷來的無糖豆奶及女鞋。

更多三立新聞網報導

尊重中央藍白合決策…志在整體團結！市議員陳家平宣布退出嘉義市長初選

誇張虐鼠畫面曝！用訂書針「穿耳洞」玩自由落體活活摔死…再拍片傳抖音

科技女董座抓包尪「南北通勤」只為幽會小三！她獨扛公司…見訊息心碎

拿性影像威脅同袍：下哨要給我X！陸軍營區淪「極樂砲房」害他染梅毒

