獨家》北捷血案4死！鮑正芳表態反廢死：危險犯留社會安全嗎？

昨(19日)在台北車站和中山商圈發生無差別隨機攻擊案，嫌犯張文在兩地分別犯下投擲煙霧彈、隨機砍傷人的重大惡行，嫌犯最後墜樓過世，不包括兇嫌共有3死11傷。今鮑正芳出席活動被問到此事，表態說：「我是贊成死刑還是一定要有的」。

鮑正芳今出席活動談到北捷慘案，第一反應就是「現在這個社會到底是怎麼了？」不解在休假日前夕，大家都放鬆的時刻發生了這種無法預料的事情，她覺得每個人遇到這種事第一時間應該是「傻掉」，無法機靈做出臨場反應，危險性就會增高。

她也呼籲大家在日常生活要學會做心靈療癒，朋友、親人之間要多關心彼此，很多事情都要三思而後行，不要怨天尤人，因為每個人命運都不一樣，有的人看來順遂，但可能背後付出很多努力，只是外界不容易看到，要多往前看，遇到低潮時要相信只是一時的，千萬不要衝動做不好的事情。

談到目前的廢死議題，鮑正芳表示她還是支持死刑應該存在，尤其是犯下不可原諒的罪刑時，必須謹慎採用。她認為：「有些事和有些人他是不可能去改變，那你留了這麼危險的人在社會上，你覺得安全嗎？所以我是贊成死刑必須要存在」，她也覺得台灣人歷經這件事，內心都受傷了，現代的人太多仇恨都沒什麼必要，大家都是人，可以去溝通協商，不需要對立會造成任何不愉快，「每個人都笑口常開不是很好嗎？」

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

