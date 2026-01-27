獨家／北捷閘門有黑洞 乘客代幣掉「縫隙」撿不回

有乘客使用單程票代幣，竟然不小心掉進多元支付裝置與閘門間的縫隙，差點出不了車站。（圖／東森新聞）





北捷為配合多元支付，先開放手機QR碼電子支付，力拚7月手機黑屏過閘門，從現有機台加裝感應設備，不過有乘客使用單程票代幣，竟然不小心掉進多元支付裝置與閘門間的縫隙，差點出不了車站，《EBC 東森新聞》直擊也發現，縫隙的寬度並沒有統一，部分閘門代幣確實有掉進可能。

當事乘客S小姐：「出不去了。」代幣掉進縫裡，按服務鈴也沒人回應，乘客差點出不了站，實在不知如何是好。

有乘客搭乘台北捷運，因為忘記帶悠遊卡，只好臨時買單程票，用代幣進出車站，沒想到出站時，代幣竟然不小心掉到剛升級的閘門縫隙裡，閘門裡原來有黑洞。

乘客26號中午，要從松江南京站出站時，發生代幣掉進閘門縫慘案，後來站務員來處理但同樣找不到代幣，無法解決下，直接開門讓乘客出站。

當事乘客S小姐：「因為我有氣喘，所以我有時候，早上手會抖，掉下去的時候敲到那個投幣的地方，不是有個凸起來的地方，順著那裡滑進縫隙裡。」

做夢也沒想到會發生這種事。北捷單程票代幣，一枚大約0.3毫米，而多元支付裝置與閘門間的縫隙，都是小於0.3毫米，不過有閘門縫隙的寬度，似乎沒有統一。部分閘門的寬度，確實比代幣寬，實測寬度將近有0.8到0.9毫米，代幣有掉進縫縫的可能。

當事乘客S小姐：「他們（朋友）很驚訝，所以那個縫隙大到代幣可以掉下來，他們覺得蠻誇張的，運氣很好，剛好滑下去的角度就進去了。」對此北捷表示了解中。

事實上，北捷為配合多元支付開放電子支付，和手機黑屏過閘門，從前年起就陸續進行閘門翻新工程。不過採用既有機台更新，也就是現行的閘門，再加裝感應裝置，部分設備或許沒有完整密合，才會出現較寬縫隙。

北捷拚手機感應支付同時，閘門意外出現黑洞。

