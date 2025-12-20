（獨家）北捷隨機砍人引恐慌！網喊「別去跨年」 賈永婕堅定表態：相信政府

〔記者林欣穎／台北報導〕台北捷運M8出口昨(19)日發生隨機攻擊事件，一名男子持煙霧彈與長刀在台北車站及中山捷運站一帶犯案，事件造成4人死亡、多人受傷，震驚社會。而隨著輿論擴大，還有網友在社群提到，認為近期應避免去人多的地方，如今年底跨年在即，更有人呼籲「跨年不要去」，今(20)日101董事長賈永婕也向本報做出回應。

賈永婕回應北捷連續攻擊事件，堅定喊話相信政府維安。(資料照，記者潘少棠攝)

隨著捷運連續攻擊事件爆出後人心惶惶，還有不少人認為近期熱鬧地段要少去，更有網友在社群發文表示，跨年應盡量在家、避免去人多的地方，不過一年一度的跨年晚會一直是吸引人潮、共度歡樂時光的時刻，至於今年北跨和101在維安上是否會更加強，賈永婕則表示相信政府的維安能力，「我的工作就是會把跨年煙火、光雕精彩呈現，一起迎接跨年！」

而對於攻擊事件，賈永婕也理性呼籲：「面對這樣的事件，大家都很難過、氣憤。這樣的情緒可以理解，但我們更需要冷靜、理性地看待。不揣測、不轉傳未經證實的訊息，讓專業單位把事情處理好，這本身也是對社會安全的幫助。」

