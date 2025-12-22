獨家》北捷、中山喋血治安焦慮！歌后楊燕反廢死籲公投：一命抵一命

「蘋果花歌后」楊燕公開反對廢除死刑。(照片/游定剛拍攝)

北捷、中山站(19日)發生震驚全台的隨機殺人事件，27歲主嫌張文當天在台北車站與中山商圈一帶接連投擲煙霧彈、持刀瘋狂砍殺，最終在誠品南西店頂樓墜樓身亡，這場重大悲劇共造成4死11傷。社會瀰漫動蕩不安情緒，台灣死刑存廢議題也掀起論戰。

對此，「蘋果花歌后」楊燕接受《中時新聞網》訪問直言支持死刑：「一命抵一命，若廢除死刑的話，死傷家屬情何以堪？」她強調，若設身處地站在被害者家屬立場思考，痛苦難以承受，社會不應忽視受害者與家屬的感受。

北市中山商圈(19日)晚間驚傳隨機砍人案。(照片/游定剛拍攝)

「歌后楊燕反廢死籲公投！怒吼：一命抵一命」影片於《娛樂星動線》YouTube頻道曝光後，網友紛紛留言「死形就是一個懲罰！死刑是必要的公道」、「殺人償命，天經地」、「支持執行死刑，以彰正義，讓被害人暝目，家屬得到些許安慰」、「我唯一支持（死刑）這是在法治社會是必須要存在的」、「正常人會贊同，所以，那些不贊同的呢，領回家好好養，好好教化」。

