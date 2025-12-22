獨家／北捷M8「鏤空設計」汽油彈墜落月台恐釀更大傷亡

北車M8內部是「鏤空型」設計，從B1可以直接看到月台層的B3。（圖／東森新聞）





攻擊事件過後，有民眾發現，北車M8內部是「鏤空型」設計，也就是能從B1直接看到B3月台層，許多人憂心，若當時兇嫌的汽油彈墜落到軌道，恐怕會造成更大傷亡。針對這個隱憂，台北捷運也表示，最快年底時就會將這些區域填平，減少危險性。

台北捷運發生無差別擊案件，現在有人就在討論，台北車站M8出口其實算是鏤空型的建築，從B1可以直接看到月台層的B3。有些人就擔心，如果有物品掉落，直接掉到鐵軌上面的話，恐怕會造成危險。

從B1往下一看，防墜網只有裝一半，另一側毫無遮蔽。民眾心驚驚，當時兇嫌在台北車站還有多顆汽油彈沒有引爆，若爆炸時墜落在人多的月台，後果不堪設想。

化學老師張丕白：「看他投擲的地方，當然如果潑到人不得了，因為人燒起來的話，整個人會被燒死。」

中正大學犯罪防治系教授戴伸峰：「所以呢，我們必須強化的反而是防火素材，或者是不是說，我們有些易燃物的撤離等等。」

其實台北捷運有許多車站都是這樣的簍空設計，等於有心人士不用入站，就能從高處攻擊到營運中的捷運月台和軌道。針對這擔憂，台北捷運也表示，最快會在年底時將簍空區填平。

但隱藏危險還不止這，北捷M7通往M8的地下道，除了人明顯變少之外，疑似也有死角，像是這一個角落，疑似就沒有監視器鏡頭拍的到。再沿著通道走到M3出口，主要通道的人潮多，但針對這塊區域卻沒有太多鏡頭。而K1出口接近地下街廣場，空間大、行經路人少，這些地方恐怕都有隱憂。尤其北捷先前才被爆出關鍵時刻監視器故障。

台北捷運董事長趙紹廉：「其中有一台主機的磁區有受損，那7台監視器沒有辦法回溯。」

北捷表示，其餘的12台監視器已經足以追蹤兇嫌行蹤，完全沒有斷點。但面對近期頻傳的攻擊恐嚇謠言，台北捷運是不是做好準備，那怕任何一個恐嚇成真，外界都不希望又是另一個無法承受的遺憾。

