獨家／北教大偷拍狼竟也跨校害北藝大！3度凌晨潛入女廁 北藝大回應了

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記者周佩怡／台北報導

國立臺北藝術大學今（11）日發布全校電子信件指出，警方已通知校方，日前涉嫌於國立臺北教育大學女廁裝設針孔攝影設備的嫌犯，確認也涉及北藝大藝文生態館1樓女廁偷拍。（圖／翻攝自Google Maps）

國立臺北藝術大學今（11）日發布全校電子信件指出，警方已通知校方，日前涉嫌於國立臺北教育大學女廁裝設針孔攝影設備的嫌犯，確認也涉及北藝大藝文生態館1樓女廁偷拍。北藝大今日也受訪回應，目前全案已由警方依法偵辦中，校方將全力配合調查，並協助可能受害師生維護權益。

據全校信內容，校方6月9日下午4時30分接獲台北市警察局大安分局通知，該嫌3度潛入藝文生態館1樓女廁，包括4月2日凌晨0時至隔日凌晨3時6分、4月7日凌晨3時56分至隔日凌晨3時6分、5月26日凌晨4時39分至隔日凌晨2時14分。

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目前相關偷拍設備及證物均已由警方依法查扣，根據警方清查結果，現階段未發現偷拍影像外流情形，警方偵辦過程也會確保受害人隱私不外流。

北藝大表示，若曾於校方公告所列疑似案發時段及地點出入相關場所者，可於7月20日前主動與學校聯繫，以利後續配合檢警偵辦及維護相關權益。校方也將協助當事人了解相關作業時程，陪同參與調查指認，提供相關法律諮詢、權益告知及必要協助。

北藝大表示，明日將會同電影系師長盡速召開專案輔導諮詢會議，對受本案影響最大的電影系全體師生進行說明，會議亦將開放全校師生共同參與。若師生因案件感到焦慮、不安或產生心理壓力，可向學生諮商中心尋求協助，由專業輔導人員提供心理支持與諮商服務。

為防範類似事件再度發生，北藝大表示，案發後已立即針對相關場域展開全面清查，並提高每日巡檢次數，加強檢查廁所、哺乳室等涉及個人隱私空間，同步擴大檢視校內各館舍環境。另也調整藝文生態館周邊戶外照明設備，將夜間燈光改為長時間開啟，以提升夜間可見度及安全性。

北藝大強調，對於任何侵犯隱私及違法偷拍行為均予以嚴厲譴責，並高度重視校園安全及師生權益。後續將持續配合警方調查，同時檢討並強化校園安全措施，以維護師生安全及隱私權益。

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