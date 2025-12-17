獨家／北斗人必吃高麗菜飯 名店「阿琴姐」喊頂讓

記者陳逸潔、詹品宏、蔡明憲、張博盛／彰化報導

北斗的熱門小吃不只是肉圓或三明治，「高麗菜飯」才是北斗人的心頭好，用的是在地高麗菜與濁水米，加入香菇、蝦米與肉絲一起滷，六大店家清晨六、七點就開始飄香，其中老牌「阿琴姐高麗菜飯」即將頂讓，讓饕客憂心大嘆風味可能出現變化。

高麗菜與濁水米加入香菇、蝦米與肉絲一起滷。

北斗肉圓、北斗香菜、北斗的三明治，還有這一味，滷透的高麗菜蓋上吸滿蝦米與香菇香氣的白飯，淋上肉燥，再放上QQ豬皮，這飄香數十載的高麗菜飯，早不僅僅是北斗人的心頭好。

高麗菜飯是北斗人的心頭好。

民眾：「有名而且也好吃，好像南彰化才有，附近的都不一樣，只有北斗這邊才這樣。」

宛如北斗人廚房的中華路一帶，龍吉高麗菜飯、枝清、老字號德、阿美香菇、阿琴姐、竹軒高麗菜飯，清晨六、七點就開始飄香，1.3公里的距離成了6大高麗菜飯的聚落，但其中「阿」字輩老牌「阿琴姐高麗菜飯」即將頂讓，讓老饕憂心口味會不會出現變化。

短短幾公里就有六家高麗菜飯店。

民眾：「老闆娘她說累了。」

民眾：「（會不會擔心說這邊以後吃不到，或是味道跑掉？）會。」

民眾：「有點驚訝，它的口感算脆的口感，另一家比較軟爛一點。」

由於兒子無意接班，加上自己身體力不從心，才會開出300萬的價格頂讓，另一間奠安宮前的高麗菜飯也是一方霸主，在地經營40幾年。

高麗菜飯起初是給做工人吃粗飽的。

業者陳林雪美：「剛開始只有淋肉燥而已，後來漸漸改良，多一塊豬皮，豬皮的特色就是它有膠原蛋白。」

早期為了養活一大家子人，用大灶煮高麗菜飯，沒想到拿來做生意之後，賣出口碑。

業者陳林雪美：「剛開始在賣的時候，那個時候勞工很多，做工的人都要吃飯才會飽。」

從一碗白飯加入隨處可得的高麗菜，又有油脂與膠質豐富的豬皮畫龍點睛，看似簡單的家常料理，口感層次卻不簡單，才會讓北斗人如此引以為傲。

