獨家／北海道暴雪！零下24度有多冷？她「一日落差50度」：冷到懷疑人生

記者簡浩正／台北-北海道連線報導

人在日本的K小姐，近日剛好從沖繩到札幌，兩地氣候落差50度以上，讓她直呼冷到「懷疑人生」外，穿著上也真的是「考驗人生」。（圖／K小姐提供）

真的好冷！台灣迎接首波大陸冷氣團，最冷時段落在下週一（15日），空曠地區不排除下探10度或以下。但日本本週末則面臨強烈酷寒與惡劣天氣，北海道部分地區更測得驚人的零下24.7度，刷新了本季全國最低溫紀錄。更有在日本的網友剛好從沖繩到札幌，兩地氣候形同落差50度以上，讓她直呼冷到「懷疑人生」外，穿著上也真的是「考驗人生」。

根據日媒報導，今天早晨，全國558個地區（約佔全國60%）的最低溫低於攝氏0度，成為入冬以來最冷的一天。今日的極端低溫觀測點出現在北海道的陸別（Rikubetsu），測得驚人的零下24.7度，刷新了本季全國最低溫紀錄。氣象專家指出，隨著全國大部分地區都感受到刺骨的寒冷，這波低溫預計還將持續，提醒民眾務必做好全面防寒準備。

報導也指出，明（14）日降雨區將東移，預計北陸、東海、關東甲信及東北南部平原地區將出現強降雨。東北南部及北部山區預計將出現降雪。北海道地區也將出現降雪，強風甚至可能導致城市地區出現大雪。

目前沖繩天氣跟台灣差不多，國際通等商圈也還能看到穿短袖的民眾。（圖／K小姐提供）

零下24.7度有多驚人？人正在北海道札幌市度假的K小姐，接受《三立新聞網》記者採訪時，笑說對她來說穿著上真的是「考驗人生」！她說近期休長假，所以規劃了兩週的日本行，一週前她在沖繩度假，目前那霸市區天氣跟台灣差不多，氣溫甚至可達20幾度，猶如台灣南部或墾丁般，所以還能穿著短袖在市區恣意逛行，如國際通等商圈也還能看到穿短袖的民眾。

她說，本週飛到到札幌是為了滑雪，雖知道天氣是零下，但一下飛機才發覺天氣猶如「三溫暖」，零下20多度真的很冷！一出機場到市區都是下雪的狀態，她的衣著也從短袖到大衣包得緊緊；雖前幾天仍如願北海道雪場有滑到雪，但後來天氣真的太差，滑雪場也提前結束、她自己也冷到受不了，去百貨額外購買了厚外套添暖，這幾天也待在飯店為主，因為札幌市區也在下雪，真的是太冷了。

另，她也提及聽說這幾天北海道的機場因天候、積雪等因素，航班時間都有延誤，提醒最近若要來北海道的民眾，可先多方觀察資訊，避免敗興而歸。

